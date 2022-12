***

Države zahodnega Balkana so v iztekajočem se letu zaradi bojazni pljuskanja vojne v Ukrajini v to regijo dobile še eno zagotovilo, da jih prihodnost čaka v Evropski uniji. Še najbolj so se lahko veselili v Albaniji in Severni Makedoniji, kjer so po kompromisu z Bolgarijo julija končno začeli pristopna pogajanja za članstvo. Po junijski odobritvi statusa kandidatke za članstvo Ukrajini in Moldaviji so decembra zalegle tudi kritike, da brez tega statusa ne sme ostati BiH. Srbija in Kosovo nista storila želenih korakov k normaliziranju odnosov. V roke sta dobila francosko-nemški predlog za dokončni dogovor, a namesto pogovorov so sledile zaostritve ob kosovskem zavračanju deset let starega bruseljskega dogovora in srbskem postavljanju barikad. V Črni gori je kazalo vse slabše zaradi razkola med srbsko in nacionalistično politično strujo.