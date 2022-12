Se pa morajo Italijani v nogometno športnem smislu podvizati, da se bodo vrnili na stare pozicije in te tri Adidasove črte, s katerimi bodo igrali v bodoče, motivacijsko morda niti niso slabe. Adidas velja za strogo športno opremo. Za dres, ki se ga povezuje z Nemci in Rusi. Leta 1980, na olimpijskih igrah, ki so jih Američani bojkotirali, so bili sovjetski športniki odeti v adidas, trenirke in oprema nemškega proizvajalca pa sta v Rusiji še danes kult. Ko se oblečeš v adidas, se začneš s športom ukvarjati na nemško-ruski način. Kako bo to zares delovalo v primeru italijanskih nogometašev, bomo seveda videli.

Ta vikend nas bodo kratkočasili Španci, Francozi in Angleži, torej poparjenci svetovnega prvenstva. Razočarani igralci se bodo trudili in pričakovati je zmage favoritov. Na tak način se ponuja pet tekem v angleškem premieru. Najprej v oči pade 1.85 na zmago Manchester Uniteda v gosteh proti Wolverhamptonu, medtem ko bo vodilni Arsenal gostoval pri neugodnem Brightonu, kar je tekma, v kateri je pričakovati tudi večje število golov, kar v kombinaciji z goli na obeh straneh obeta pomnožek investicije s koeficentom 1.92. Gole na obeh straneh gre pričakovati tudi v soočenju Newcastla in Leedsa, za kar je na voljo kvota 1.71, seveda pa se še bolj zanesljiva zdi stava na zmago tretjeuvrščenega Newcastla, ki pa je vredna zgolj 1.45. Med favorite spada tudi Tottenham, z verjetno še vedno pretresenim Harryjem Kanom, nad Aston Villo za kvoto 1.65, kot zmaga Chelseaja v gosteh nad predzadnjim Nottingham Forestom. x