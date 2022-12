Slovenski rokometaši so se v tradicionalni bazi v Zrečah zbrali na praznični ponedeljek (26. december) v precej zdesetkani, pomlajeni, oslabljeni in neizkušeni zasedbi. Od 21 vabljenih igralcev so manjkali štirje: zaradi poškodb Tadej Kljun (Benfica) in Rok Ovniček (Nantes), Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško) zaradi bolezni, Nik Henigman (St. Raphaël) pa je sodelovanje odpovedal zaradi bolečin v križu in osebnih razlogov. Selektor Uroš Zorman je naknadno povabil še sedem igralcev, članov novoustanovljene reprezentance B, ki je trenirala z reprezentanco A: Tilna Strmljana (Celje PL), Matevža Žagarja (Koper), Matica Pippa, Gašperja Horvata (oba Trimo), Uroša Miličevića (Ribnica), Timoteja Grmška (Gorenje) in Alena Skledarja (Ormož).

Igralci obeh reprezentanc so skupaj trenirali do srede, ko so »B-jevci« pod vodstvom Borisa Denića, strokovnega svetovalca moških reprezentanc, odpotovali v Srbijo. Na premierni tekmi so Slovenci v Stari Pazovi premagali srbske vrstnike s kar 38:27 (24:15), najučinkovitejši pri zmagovalcih pa so bili Tim Cokan (10 golov), Matic Pipp (5) in Grega Krečič (4). Od 16 Denićevih izbrancev jih ima pravico nastopa na SP 2023 pet: poleg Cokana (Celje PL) in Krečiča (Csurgoi, Madžarska) še Gal Gaberšek (Celje PL), Staš Slatinek Jovičić (Trimo) in Peter Šiško (Gorenje).

Zormanova novoletna želja

Kljub mešani igralski zasedbi je bil Zorman zadovoljen z opravljenim v Zrečah. »Seveda bi si želeli, da bi lahko bili od prvega dneva v popolni zasedbi, saj bi nam to prineslo nekaj dodatnih in pomembnih treningov. A s takšnimi težavami se srečujejo skoraj vse reprezentance. Zato ne bomo nič kaj drugačni od tekmecev: časa ni nikoli dovolj, ampak za vse je enako. Po odhodu reprezentance B v Srbijo in manjkajočih članov ekipe A nismo mogli veliko delati na taktiki. Zato smo skušali igralce kar najbolje regenerirati, napolniti z energijo in poskrbeti za njihovo telesno pripravljenost,« je ocenil Uroš Zorman.

Po njegovem mnenju je prvi del priprav prinesel le pozitivne stvari. »Reprezentanca B je končno dobila svojo prvo priložnost za dokazovanje, z reprezentanco A pa smo lahko opravili nekaj skupnih treningov. Vsi igralci so bili pridni, delavni in osredotočeni na treningih, kar le potrjuje, da se zavedajo, kaj nas čaka januarja,« je ocenil Zorman. »Želim si, da bi vsi fantje novoletne praznike preživeli v okoljih, ki jih osrečujejo. In da bi se na drugi del priprav vrnili dela željni in predvsem zdravi. Ko ti zdravje služi, je potem mogoče prav vse.«

Trije iz reprezentance B

Slovenci se bodo znova zbrali v ponedeljek, 2. januarja, v Ljutomeru, kjer bodo trenirali, in Mali Nedelji, kjer bodo bivali. Zorman se je odločil, da bo od članov reprezentance B ponudil dodatno priložnost za dokazovanje v najboljši ekipi trem igralcem: levokrilnemu Stašu Slatinku Jovičiću ter zunanjima igralcema Gregi Krečiču in Petru Šišku, ki bo postal prvi rokometaš, rojen po letu 2000, ki bo sodeloval na pripravah članske reprezentance. Že pred časom je bilo znano, da se bo deveterici, ki je trenirala v Zrečah (Jože Baznik, Urban Lesjak, Nejc Cehte, Tadej Mazej, Domen Makuc, Jure Dolenec, Aleks Kavčič, Aleks Vlah, Stefan Žabić) v Ljutomeru pridružila še osmerica iz tujih klubov: Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Klemen Ferlin, Kristjan Horžen, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Borut Mačkovšek in Domen Novak. Po uspešno opravljenih zdravniških pregledih po poškodbi rame se vrača Rok Ovniček, prav tako tudi Gašper Horvat, ki se akcije reprezentance B ni mogel udeležiti zaradi poškodbe gležnja.

V drugem delu priprav bo Slovenija odigrala tudi dve prijateljski tekmi z Madžarsko. Prva bo v četrtek, 5. januarja, ob 18. uri v Ljutomeru, druga pa v soboto, 7. januarja, ob 16. uri v Veliki Kaniži na Madžarskem, oddaljeni okoli 30 kilometrov od slovensko-madžarske meje. Proti Katovicam, kjer bo med svetovno elito igrala v skupini B, se bo slovenska reprezentanca odpravila v torek, 10. januarja. V tamkajšnji dvorani Spodek (zmogljivost 11.036 gledalcev) se bo pomerila s Savdsko Arabijo (četrtek, 12. januar, ob 18. uri), gostiteljico Poljsko (sobota, 14. januar, ob 20.30) in Francijo (ponedeljek, 16. januar, ob 18. uri).