Kot najbolj pomemben dogodek leta 2022 v Sloveniji si bo googlov algoritem zapomnil evropsko prvenstvo v košarki. Globalno je najbolj iskano geslo leta 2022 sicer besedna igra Wordle, ki je izbruhnila na sceno in nato dokaj hitro poniknila v pozabo. Googlov algoritem si bo zapomnil tudi, da so bile Slovenkam in Slovencem letos zelo pomembne tudi volitve. Nič čudnega, saj so nekateri samo od jeseni morali na volišča kar petkrat. Od tega štirikrat zapored. Glede tujine se je v Sloveniji največ iskalo vse v zvezi z rusko invazijo na Ukrajino. Med desetimi najbolj iskanimi gesli se je znašla tudi energetska kriza oziroma dvig cen goriv.

Med najbolj iskanimi ljudmi, ki so se poslovili leta 2022, sta pevec zagrebške pop rock skupine Parni valjak Aki Rahimovski in britanska kraljica Elizabeta II. Smrt Rahimovskega je na tretje mesto med najbolj iskanimi osebami v Sloveniji izstrelila tudi njegovo partnerico Barbaro Vesel. Najbolj iskana oseba leta v Sloveniji je bil premier Robert Golob, sledi mu deskarka Gloria Kotnik, ki je v Pekingu v paralelnem slalomu osvojila bronasto olimpijsko medaljo. Google si bo zapomnil tudi, da je bilo na sončni strani Alp leta 2022 ogromno zanimanja za to, kako preveriti stanje bonov. Da je bil covid še naprej pomembna tema, razkrivajo pogosta iskanja odgovorov na vprašanje, kako dolgo velja hitri test in kako do potrdila o prebolevnosti.

Google bo v svoje anale zapisal še, da je bilo leta 2022 na Slovenskem med zabavnim TV- programom največ zanimanja za resničnostno oddajo Poroka na prvi pogled, ki je premagala seriji Stranger Things in Euphoria. Med filmi pa se je največkrat iskalo Top Gun, Don't Look Up in Pr' Hostar 2.