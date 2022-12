Bill Cosby po zaporu že razmišlja o turneji

Igralec Bill Cosby je bil leta 2018 obsojen na zaporno kazen zaradi spolnega napada in so ga nato pred enim letom izpustili, potem ko je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo. Zdaj je zvezdnik, ki se še vedno spopada s hudimi obtožbami zaradi domnevnih spolnih zlorab, razkril, da razmišlja o tem, da bi se naslednje leto odpravil na turnejo. Tako je namreč dejal v radijskem intervjuju z voditeljem oddaje WGH Talk Scottom Spearsom. »Ko bo to mimo, bom spet lahko nastopal. In spet bom Bill Cosby, ki ga pozna občinstvo,« je dejal 85-letni igralec. Ko ga je Spears vprašal, ali bo šel prihodnje leto spet na turnejo, pa je odgovoril: »Da, ker je pripovedovanje tako zabavno. Pred leti, morda pred desetimi leti, sem ugotovil, da je bolje, če tisto, kar zapišem, potem še povem.«