Priznanje za besedilo, ki opeva čudovite lase Meghan Markle, in scenski nastop, v katerem si Konstrakta umiva roke, je dobila po glasovanju uporabnikov družbenih omrežij.

Srbska pevka je s svojim nastopom sicer dosegla veliko prepoznavnost ne samo v domači Srbiji, ampak tudi v celotni regiji, ta teden pa so njeni oboževalci, ko se je na družbenih omrežjih pojavila njena stara fotografija, lahko videli tudi to, kakšna je bila 43-letna glasbenica pred dvajsetimi leti.

Pevka, ki je poročena z arhitektom in ima dva otroka, je sicer pred kratkim priznala, da se doma in zunaj njega ni kaj dosti spremenilo, vrnila pa se je tudi k uporabi javnega prevoza. »To pomeni, da je vse okej, zdaj je vse v redu,« je dejala in dodala: »Za uspeh v tem poslu ni dovolj samo talent, temveč so potrebni tudi delo, predanost in premišljenost. Vendar ne premišljenost v smislu, da ljudstvu daš, kar hoče, ampak da se res ukvarjaš s tistim, s čimer se ukvarjaš, ne pa da to zgolj oddelaš.«