Collinsova, ki je v objavi zapisala, da je preživela sijajen božič, je z Gibsonom, gledališkim producentom, poročena že 20 let, spoznala pa ga je v gledališču. Pred njim je bila poročena štirikrat, z Maxwellom Reedom, Anthonyjem Newleyjem, Ronom Kassom in Peterom Holmom. Ima tri otroke: dva, Taro in Alexandra, z drugim možem Newleyjem, Katyano pa s Kassom.

Pravi, da se še vedno počuti, kot da bi bila stara 40 let, leta se ji zdijo nepomembna, saj je ključno to, kako je videti, kako se počuti in kako se obnaša. Obletnico poroke z Gibsonom je praznovala pred kratkim, zakon oziroma njuno zvezo pa je opisala kot odlično. »Percy skrbi za moje otroke in vse najine finance. On je ljubezen mojega življenja,« je dejala.