Prebivalci hrvaške prestolnice se od Massima poslavljajo pred Koncertno dvorano Vatroslava Lisinskega, kjer prižigajo sveče in polagajo vence, kar je mogoče narediti še vse do konca današnjega dne. Pogreb bo potekal v torek na mestnem pokopališču v Zadru. Zadnje slovo bo tako kot spominska slovesnost odprto za vse, ki si želijo še eno priložnost, da se poslovijo od Massima, so sporočili iz založbe Aquarius Records.

Savić se je rodil leta 1962 v Pulju, dvajset let pozneje pa je ustanovil art rock skupino Dorian Gray, s katero je leta 1983 izdal album Sjaj u tami in leto kasneje še ploščo Za tvoje oči. Leta 1986 se je odločil za samostojno pot in do svoje smrti izdal več kot deset albumov. Sodeloval je s številnimi glasbeniki, med drugim z Arsenom Dedićem, leta 2013 pa je v puljski areni razprodal koncert ob 30-letnici delovanja. Devetkrat je prejel porina, najpomembnejšo hrvaško glasbeno nagrado.