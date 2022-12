Perugia v letošnji sezoni deluje nepremagljivo. V čem je največja prednost vaše ekipe v primerjavi z drugimi?

Morda prav to, da imamo praktično dve enakovredni postavi. V letošnji sezoni nam ni šla ravno vsaka tekma po načrtu, vendar je imel trener vedno rešitev in našel igralca, ki je bil 'vroč', da se je razpletlo v našo korist. Ta niz nepremaganosti je res nekaj neverjetnega, kajti v italijanskem prvenstvu ni lahke tekme, potem je tu še liga prvakov, svetovno klubsko prvenstvo, italijansko pokal … Tudi v vodstvu kluba, ki je bilo sicer prepričano, da mu je uspelo zgraditi odlično ekipo, česa podobnega niso pričakovali. Normalno je, da je po takšnem nizu zmag vzdušje v ekipi odlično, polni smo samozavesti in upam, da bomo ta niz nadaljevali.

Ko ste pred začetkom letošnje sezone podpisali za Perugio, ste vedeli, da na mestu podajalca ne boste prva violina in bo v prednosti Simone Giannelli, najboljši igralec letošnjega svetovnega prvenstva.

Tako je. Do zdaj sem bil v tujih klubih navajen, da sem prvi podajalec v ekipi, vendar je bila ponudba Perugie preveč zanimiva, da bi jo odklonil. Seveda mi je bilo takoj jasno, da bo v prednosti Simone Giannelli, ki je v tem trenutku morda celo najboljši igralec na svetu, ne le najboljši podajalec, toda želel sem videti, kako se v tako velikem klubu trenira, kakšna je organizacija, kako je vse skupaj urejeno in niti v enem trenutku mi ni bilo žal. Vsak trening je na najvišji ravni in včasih na njem igramo bolj kakovostno kot na kakšni tekmi.

Občutek je, da so v Perugii iskali igralca, ki je v vsakem trenutku sposoben v igro priti tudi s klopi, kar ste v slovenski reprezentanci večkrat dokazali. Verjetno je bilo to znano tudi trenerju Andrei Anastasiju, ki zelo dobro pozna slovenske odbojkarje?

Da, res je. Želeli so si podajalca, ki je nekoliko bolj izkušen in je vajen v igro vstopiti tudi s klopi. Znano jim je bilo, da imam tudi v reprezentanci podobno vlogo. Mislim, da smo, vsaj za zdaj, oboji zadovoljni, veseli pa me, da imam zaupanje tako s strani trenerja kot soigralcev.

Po sedmih letih znova igrate v italijanski Serie A, ki še vedno velja za najmočnejšo ligo na svetu.

Mislim, da upravičeno, čeprav ne bi pozabil na poljsko ligo, v Rusiji pa se zdaj vse vrti okoli vojne in tudi tujci so bolj skeptični do igranja v njej. V Italiji je prvih pet, šest ekip resnično na vrhunski ravni, druge so morda nekoliko slabše, ampak liga je še vedno zelo močna, tako da moraš v vsako tekmo vstopiti stoodstotno. Tako je bilo tudi pred sedmimi leti, ko sem prvič igral v Serie A, vendar mi tista izkušnja ni ostala v najboljšem spominu. V Molfetto sem prišel sredi sezone, bil sem verjetno tudi še premalo izkušen, predvsem pa nepripravljen na takšne pritiske, ki jo takšna raven igranja zahteva.

Glede na to, da vsi italijanski reprezentanti igrajo v Serii A, verjetno tudi ni presenečenje, da je Italija osvojila naslov svetovnega prvaka?

Natanko tako. Italijani imajo resnično nadarjeno generacijo, prednost njenih odbojkarjev pa je, da že od začetka igrajo v najboljših klubih, trenirajo pri najboljših trenerjih, z najboljšimi soigralci, vsak teden igrajo močne tekme in to se potem pozna. Čeprav gre v reprezentanci večinoma za mlade odbojkarje, imajo že pri 25, 26 letih veliko izkušenj, veliko težkih, pomembnih tekem za sabo in to se potem odraža tudi na rezultatu.

Tudi slovenski reprezentanci se pozna, da njeni odbojkarji igrajo v močnih ligah, v dobrih klubih, ki se borijo za najvišja mesta.

Že desetletje vemo, da imamo nadarjeno generacijo, vendar smo potrebovali določen čas, da smo nabrali izkušnje, ki smo si jih pridobili z igranjem v tujini. Pri nas je zato vse skupaj trajalo malo dlje, zato svoje najboljše rezultate dosegamo v bolj zrelih letih. Veseli me, da je naša generacija potrdila, da ni bila samo nadarjena, ampak je tudi nekaj naredila. Vsi ti rezultati od prve srebrne kolajne na evropskih prvenstvih leta 2015 naprej niso več naključje in verjetno je prisotna tudi kakovost. Kot ekipa smo ostali skupaj tudi, ko nam ni bilo najlažje, in ko smo morali preživeti vse tiste težke trenutke, ki smo jih bili deležni, toda v zadnjih letih smo res naredili neverjetne zgodbe, ki jih bomo nosili s sabo vse življenje.

Četrto mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu je velik uspeh, vseeno pa je verjetno ostalo nekaj grenkega priokusa, da ste ostali brez kolajne?

Odlično smo igrali pred svojim občinstvom v Ljubljani, kjer pa smo potrošili veliko energije, veliko emocij, kajti pred takšnim vzdušjem v Stožicah je bilo neverjetno igrati in tega zagotovo ne bomo nikoli pozabili. Ne vem, morda smo se po tisti četrtfinalni tekmi z Ukrajino nekako zadovoljili z uvrstitvijo v polfinale in preprosto nismo več verjeli, da bi lahko osvojili kolajno. Moramo tudi priznati, da so bile vse tri ekipe, ki so bile pred nami, v tem trenutku malenkost močnejše od nas. Edino proti Braziliji v tekmi za tretje mesto bi se morda dalo iztržiti tudi kaj več.«

Dejstvo je, da je težje ponavljati vrhunske rezultate, kot jih napadati, toda še vedno vam manjka nastop na olimpijskih igrah. Pariz, ki bo na sporedu čez dve leti, bo verjetno zadnja priložnost za vašo generacijo?

Prav olimpijske igre so tiste, ki nas držijo skupaj. Če ne bi imeli možnosti, da se nanje uvrstimo, bi po letošnjem svetovnem prvenstvu verjetno nekaj igralcev končalo svojo reprezentančno kariero. Vendar smo se po koncu SP pogovorili in videli, da je v nas še vedno dovolj motivacije, da se poskusimo uvrstiti še na to zadnje tekmovanje, ki nam do zdaj ni bilo usojeno, zato bomo skušali narediti še eno lepo zgodbo.

Z Gheorghejem Cretujem na slovenski klopi?

Vsi upamo in se nadejamo, da bo Cretu ostal z nami do Pariza. Takšen je, kolikor mi je znano, tudi načrt OZS in tudi sam Cretu je bil že v stiku z nami. Želi si ostati, želi z nami narediti še kakšen odmeven rezultat in se uvrstiti na OI, zato nas je tudi klical in vprašal, ali smo pripravljeni ostati v reprezentanci ali ne. Ima veliko motivacije za delo, je pa pri njem vprašanje kluba. Vemo, da v zadnjih letih klubi ne vidijo radi, če njihov trener vodi še reprezentanco. V Italiji recimo to ni možno.

Že kmalu po novem letu vas bomo v dresu Perugie videli v dvorani Tivoli. Vaš nekdanji klub, ACH Volley, je po štirih odigranih tekmah skupine E na drugem mestu?

Osebno sem po tisti nesrečni sezoni, ko smo ostali brez naslova državnih prvakov, zadovoljen, da se je ACH Volleyju uspelo pobrati in je že drugo sezono zaporedoma doma praktično nepremagljiv. Po lanski dobri sezoni v pokalu challenge, je zdaj uspešen še v ligi prvakov. V klubu so ustvarili dobro kemijo med igralci, kjer je nekaj izkušenejših in nekaj mlajših, kar zelo dobro deluje. Želim si, da bi tako dobro tudi nadaljeval. Seveda bo Perugia tudi v Tivoliju v vlogi favorita, vendar sem prepričan, da se Ljubljančani ne bodo kar tako predali. Slišal sem tudi, da je bil Tivoli na obeh dozdajšnjih tekmah lige prvakov poln in upam, da bo tako tudi drugo sredo v novem letu.