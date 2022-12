Zelo dobro sta se v kvalifikacijah odrezali tudi Ema Klinec in Urša Bogataj, ki sta osvojili četrto in peto mesto, Nika Prevc je bila 15., Maja Vtič 36., Nejka Repic Zupančič 37., Katra Komar 41., Taja Bodlar 42., Tinkara Komar 44., Ajda Košnjek 46. in Nika Vetrih 49. Brez nastopa na sobotni tekmi je ostala Nika Kraševec na 51. mestu kvalifikacij.

Tekmovalke bodo na Ljubnem v prvi seriji nastopale v parih na izpadanje. V 11. paru se bosta pomerili Maja Vtič in Nika Prevc, za njima se bo Nejka Repinc Zupančič pomerila z Nemko Luiso Görlich.

Katro Komar čaka Nemka Katharina Althaus, nasprotnica Taje Bodlaj bo Francozinja Josephine Pagnier, Tinkaro Komar čaka Kanadčanka Abigail Strate, slovenski par je tudi Urša Bogataj - Ajda Košnjek, Emo Klinec bo izzvala Slovakinja Tamara Mesikova, Niko Križnar čaka Italijanka Martina Ambrosi, Niko Vetrih pa Japonka Sara Takanashi.

Tekma na Ljubnem se bo v soboto začela ob 16. uri.