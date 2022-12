»To je bila odlična moštvena zmaga. Ni se nam bilo treba zanašati na Luko,« je po novi, peti zaporedni zmagi Dallasa v ligi NBA proti Houstonu povedal trener Jason Kidd. Verjetno je spregledal dejstvo, da je slovenski zvezdnik sredi tretje četrtine z deseto asistenco že zbral trojni dvojček, tekmo pa sklenil s 35 točkami, 13 asistencami in 12 skoki. Dallas se po uspešni seriji vztrajno vzpenja po lestvici zahodne konference, kjer so sicer klubi od četrtega do desetega mesta sila strnjeni.

Američani ne bi bili Američani, če ne bi po novi odlični predstavi Luke Dončića izbrskali podatek, po katerem mu je uspelo nekaj, kar pred tem ni še nikomur. Postal je prvi v zgodovini lige NBA, ki je na zaporednih tekmah skupno zbral 95 točk, ob tem pa več kot 20 asistenc in 20 skokov. Skupaj s fantastično predstavo proti New Yorku je namreč pristal pri 95 točkah, 33 skokih in 23 asistencah. Zanimiv je tudi podatek, da je od sezone 1997/98 samo sedem primerov, ko so igralci prišli do trojnega dvojčka že po treh četrtinah. Dončiću je to uspelo kar petkrat.

Trenutni trener Houstona Stephen Silas je bil pomočnik Ricka Carlisla, ko je Dončić prišel v ligo NBA. O slovenskem košarkarju je govoril z izbranimi besedami. »Stvar, ki ga je od prvega dne ločila od ostalih, je njegov neverjeten občutek za asistence. V tem času je k podajam dodal še doseganje točk, omenjena kombinacija pa predstavlja nočne more za nasprotnikove obrambe.« Dončić je sicer to pot resnično imel večjo pomoč soigralcev. Christian Wood je 21 točkam dodal šest skokov, Dwight Powell je pristal pri 19 točkah in prav tako šestih skokih, Tim Hardaway Jr je dodal 18 točk, Spencer Dinwiddie pa 15.