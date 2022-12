Nepreslišano: Vlado Miheljak

Kako vendar Janez Janša ne ugotovi, da mu je potekel rok trajanja; da je politično mrtev? Ker mu tega nihče zares ne pove. Je kot maček Tom, ki v ihti lovljenja miši Jerryja spregleda prepad, proti kateremu se besno zapodi. In ko je že čez rob, še vedno teče, teče … dokler mu hudobna miš ne zažvižga in pokaže, da je izgubil tla pod nogami. Šele takrat zgrmi v globino. In kdo naj bi povedal Janši, da nima več tal pod nogami? Hja, tu pa nastane problem. Njegovo zvesto, dodobra prebrano in obrano ljudstvo tudi samo ne opazi in ne verjame, da je politično truplo. Obnaša se kot Norman Bates do svoje že zdavnaj mrtve in osušene matere … sledi željam, posluša ukore, izvršuje voljo, kot da bi bila živa, močna in prisotna.