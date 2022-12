Smučarski skakalci na 71. novoletni turneji so današnji prost dan izkoristili za selitev iz Oberstdorfa v Gramisch-Partenkirchen, kjer bo v nedeljo ob 14. uri druga tekma, jutri ob isti uri pa kvalifikacije. Čeprav je direktor svetovnega pokala, Italijan Sandro Pertile, pohvalil vodstvo tekmovanja, da je v izjemno zahtevnih razmerah odlično opravilo svoje delo, zato je prepričan, da je bila uvodna tekma vrhunska, se večina ne strinja z njegovim mnenjem. Žirija je kar polovico prve serije čakala z zvišanjem zaletišča, čeprav je bilo od začetka očitno, da zaradi močnega vetra v hrbet gledalci ne bodo videli dolgih skokov. Tudi po zvišanju zaletišča vodenje tekmovanja ni bilo posebej posrečeno. Trener norveške reprezentance, Avstrijec Alexander Stöckl, je moral sam za svojega prvega aduta Halvorja Egnerja Graneruda za eno mesto znižati zaletišče, za kar ga je tekmovalec pohvalil, saj bi imel sicer preveliko hitrost. »Razmišljal sem celo o dveh naletnih mestih nižje, a nisem upal tvegati, saj sem se bal vetra v hrbet. Skok Graneruda v prvi seriji je bil najboljši v letošnji sezoni,« je norveškim medijem povedal Alexander Stöckl.

Zyla in Kubacki prepričana, da lahko ujameta Graneruda

Granerud je na poti do 15. zmage v karieri pokazal izjemno predstavo, ki je bila za razred boljša od konkurence. »V pravem trenutku sem naredil odlična skoka. Oba sta bila blizu popolnosti, ki jo skakalci stalno iščemo. Letos je moj položaj v zaletni smučini boljši. Ker še nikoli nisem zmagal pred polnimi tribunami, so občutki izjemni. Upam, da bom skoke na takšni ravni pokazal tudi na naslednji tekmi v Garmischu, kjer pa je skakalnica povsem drugačna in je moja najljubša na turneji. Čeprav me bodo zdaj vsi lovili, sem raje v položaju s tarčo na hrbtu kot v vlogi lovca. Prednost 13,4 točke je lepa, a so jo skakalci v preteklosti že zapravili,« je povedal Halvor Egner Granerud, kateremu sta v izteku med prvim čestitala oče Svein in mama Marit Engar.

Pokazal je izjemno psihično trdnost, saj ga ni zmotilo dolgo čakanje med prekinitvijo v finalu. Čeprav je bilo na zaletišču še osem skakalcev, so prireditelji začeli sobo, kjer čakajo na nastop, pospravljati takoj, ko jo je zapustil zadnji skakalec. Ker je bila tekma prekinjena, se je Granerud, da ne bi zmrzoval na stopnicah, vrnil v ogrevalno sobo, prireditelji pa so zagato z odstranjenimi reklamnimi panoji rešili tako, da so jih pred televizijsko kamero držali kar z rokami. S premočjo, ki jo je pokazal, je v bitki za zlatega orla in denarno nagrado 100.000 švicarskih frankov tekmecem nagnal strah v kosti. Kako bo odbijal napade tekmecev, bo odvisno predvsem od samozavesti, ki je očitno na višji ravni, kot je bila pred dvema letoma. Tedaj je prišel na turnejo kot vodilni skakalec s petimi zmagami v prvem delu sezone in v rumeni majici, nato pa je tekmovanje končal na četrtem mestu v skupnem seštevku. »Bomo videli, kaj bo prineslo nadaljevanje turneje. Nestrpno že čakam nove boje s tekmeci,« je pripomnil Granerud, ki je imel do novoletne turneje v dosedanjem delu sezone po eno zmago (v Ruki si jo je razdelil z Avstrijcem Stefanom Kraftom) in drugo mesto, dve četrti, tri peta in eno trideseto mesto.

Granerud si je že na prvi tekmi priskakal lepo prednost pred prvima zasledovalcema s Poljske. Piotr Zyla zaostaja 13,4 točke, nosilec rumene majice Dawid Kubacki za 17,5 točke. »Psihično in fizično sem se temeljito pripravil na turnejo. Ko se zbudim, sem odločen, da grem na vso moč. Pokam od energije. Turneja bo še dolga, pripravljen sem, da pokažem najboljše predstave,« je dejal 35-letni Piotr Zyla, ki je po finalnem nastopu v izteku znova kričal in rjovel. Pravo nasprotje v izražanju čustev je njegov moštveni kolega Dawid Kubacki, ki je na turnejo prišel v vlogi prvega favorita. »Moja skoka bi bila lahko boljša, naredil sem nekaj manjših napak. Čeprav je imel Granerud dober dan, je boj za skupno zmago še povsem odprt. Za nami je šele prva tekma, lahko se zgodi še marsikaj. Vem, kaj moram delati, zato se bom boril do konca. Vsaka tekma je posebna zgodba,« je optimist 32-letni Dawid Kubacki, ki ni pokazal takšne suverenosti, kot jo v prvem delu sezone. Če sklepamo po tem, da je rekorder skakalnic v Garmischu in Bischofshofnu, bo med favoriti na teh dveh prizoriščih, medtem ko za Innsbruck pravi, da ima nanj manj prijetne spomine.

Anže Lanišek je izgubil sproščenost

Slovenska reprezentanca je že na prvi postaji v Oberstdorfu, kjer v 71-letni zgodovini ni dosegla še nobene zmage (na ostalih treh ima sedem zmag), izgubila realne možnosti, da bi se vmešala v boj za zlatega orla. Sedmouvrščeni Lovro Kos zaostaja 31,7 točke, deseti Anže Lanišek pa 45 točk. Lovru Kosu je skakalnica v Garmischu ena najljubših, saj je na njej lani s tretjim mestom prvič in doslej edinkrat v karieri stal na stopničkah za zmagovalce. V nadaljevanju lanske turneje je nato izpadel iz boja za uvrstitev med najboljše tri zaradi padca na prvi izmed dveh tekem v Bischofshofnu in je bil na koncu sedmi. »Skakalnica v Garmischu mi ustreza. Po dobrem nastopu v Oberstdorfu sem sproščen, bomo videli, kam me bo to pripeljalo,« je bil po tradiciji redkobeseden Lovro Kos. Pri Anžetu Lanišku je bilo očitno, da ni tako sproščen, kot je bil v prvem delu sezone. »Za nazaj ne morem spremeniti nič. V Garmisch sem prišel z upanjem, da pokažem več sproščenosti in bolj zadiham skozi zrak,« je menil Anže Lanišek. Slovenci so prepričani, da so sposobni boljših predstav kot v Oberstdorfu.