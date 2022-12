»Vivienne Westwood je umrla danes, mirno in obkrožena s svojo družino, v Claphamu v južnem Londonu. Do zadnjega trenutka se je ukvarjala s stvarmi, ki jih je imela rada, oblikovala, delala na svoji umetnosti, pisala knjigo in spreminjala svet na bolje. Živela je čudovito življenje. Njena inovativnost in vpliv sta bila ogromna in se bosta nadaljevala tudi v prihodnosti,« so v sporočilu na uradnem profilu slavne modne oblikovalke zapisali njeni najbližji. Modna ikona je stara 81 let umrla v četrtek, 29. decembra, zvečer.

Učiteljica v osnovni šoli

Westwoodova je bila v veliki meri zaslužna za uvedbo modernega punka, fetiša in oblačil novega vala v kulturni mainstream. V javnost je prišla, ko je izdelala oblačila za butik Malcolma McLarna na King's Roadu, znanega kot SEX. Njihova sposobnost sintetiziranja oblačil in glasbe je oblikovala britansko punk sceno v 70. letih, na kateri je dominirala McLarnova skupina Sex Pistols. Njena velika ljubezen je bil prav McLaren, menedžer skupine Sex Pistols, ki ga je spoznala v 60. letih, ko je delala kot učiteljica v osnovni šoli. Bila je sveže ločena od svojega prvega moža Dereka Westwooda, čednega delavca v tovarni Hoover, ki jo je podpiral, ko je sama oblikovala nakit in oblačila, vključno s svojo poročno obleko. Z njim je imela tudi prvega sina Benjamina, ki je postal erotični fotograf. Z McLarnom je imela še drugega sina, Josepha Corréja, danes je aktivist in uspešen poslovnež.

Bila je globoko navdihnjena s šokantno vrednostjo punka. Na modno pot je stopila kot samoukinja, generacijo pa je definirala s svojimi provokativnimi dizajni, mešanjem karirastih vzorcev, drznih barv in bodic z raztrganimi tkaninami, zaponkami, britvicami in verigami. S tem je želela ljudi šokirati in izzvati odziv, obenem pa spodbuditi spremembe.

Po razpadu skupine Sex Pistols je leta 1981 priredila svojo prvo modno revijo. Westwoodova si je sčasoma začela utirati pot v modi in se v 80. letih ločila od McLarna. Njene vplivne kreacije so pogosto vključevale tradicionalne britanske tkanine, vključno s tvidom in tartanom. Izstopajoče so bile tudi podobe britanske monarhije in francoskega rokokoja, ki jih je odkrila v muzeju Wallace Collection. Sredi 80. let se je posvetila svoji znamki, ki jo je zaznamovala s parodijo višjega družbenega sloja. O njenih ekstremih ima veliko povedati tudi supermodel Naomi Campbell, ki je leta 1993 med modno revijo Westwoodove padla, ko je nosila nekaj manj kot 23 centimetrov visoke pete.

V svoji dolgi karieri je s kolekcijami, kot so New Romantic, Pirates, Pagan Years in Buffalo, postala pomemben obraz v britanski modi. Pogosto so jo za oblikovanje svojega zunanjega videza najeli glasbeniki kot Boy George, Adam and The Ants, Bow Wow Wow, Madonna, Pete Burns, Pharrell Williams, Rihanna, Beyonce in Lady Gaga. Kot britanska modna znamka je odpirala trgovine po vsem svetu in delovala kot doajen sveta mode. Oblikovala je uniforme za Virgin Atlantic, leta 1992 je od kraljice Elizabete prejela odlikovanje OBE za zasluge na področju mode, v Buckinghamsko palačo pa je prišla oblečena v sivo krilo in z baretko na glavi ter je delovala kot komandos. Leta 2006 je prejela tudi priznanje Dame Commander of the British Empire, istega leta je za naslovnico revije oblekla premierko Margaret Thatcher.

Aktivistka in borka za človekove pravice

Čeprav je njen modni imperij rasel, je Westwoodova skozi svoje delo ves čas kritizirala družbeni elitizem. Njene majice s sloganom so pomagale ozaveščati o številnih problemih, od onesnaževanja do podnebnih sprememb. Njen aktivizem je vključeval podporo okoljskim ciljem in celo Julianu Assangeu – leta 2020 se je zaprla v ptičjo kletko, da bi protestirala proti njegovi izročitvi ZDA. Leta 2015 se je s tankom odpeljala do doma nekdanjega premierja Davida Camerona, da bi protestirala proti frackingu.

»Nadaljeval bom z Vivienne v svojem srcu. Delala sva do konca in dala mi je veliko stvari, ki jih bom dokončal,« je dejal Andreas Kronthaler,njena zadnja velika ljubezen. Od modne legende so se na družbenih omrežjih poslovili tudi številni obrazi iz sveta glasbe in mode. Pevec Boy George je na twitterju zapisal: »RIP veliki in navdihujoči Vivienne Westwood, ki nas vodi skozi punk in naprej.« Tudi basist skupine Sex Pistols Glen Matlock, nekdaj zaposlen v trgovini v Chelseaju, ki je bila v lasti Malcolma McLarna in Westwoodove, je prek twitterja sporočil: »Pravkar sem izvedel žalostno novico o enkratni, samosvoji in nadarjeni dami.« Kolega modne ikone Marc Jacobs pa se je takole poslovil od nje: »Neverjeten slog z briljantno in pomembno vsebino. Še naprej se učim iz tvojih besed in vseh tvojih izjemnih stvaritev. Vedno se bom spominjal noči, ko naju je povezala skupna ljubezen do Yvesa Saint Laurenta.«