Do zamenjave najverjetneje prišlo v prostorih triaže

Po zamenjavi identitete dveh pacientov v začetku septembra v celjski bolnišnici je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v celjski bolnišnici, Zdravstvenem domu Sevnica in Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu uvedel sistemski nadzor. Ta je pokazal, da je do zamenjave najverjetneje prišlo v triaži celjskega urgentnega centra.