Kdo je boljši od Hrvatov?

Če si priznamo ali ne, med nami in Hrvati nenehno poteka tekmovanje v tem, kdo je boljši. To, da imajo oni lepšo obalo, smo kompenzirali s tem, da imamo lepše gore. To, da imajo oni boljše nogometaše, smo izenačili s tem, da imamo svetovne košarkarje. To, da imajo oni bolj izrazit nacionalni čut in bolj glasne desničarske politike, smo izničili s tem, da imamo Janšo. Celo šahovnici nam je uspelo parirati s Triglavom. Ves čas pa smo bili tako in tako boljši, ker smo bili v schengnu, in mi smo bili tisti, ki smo imeli evro. Z jutrišnjim dnem bomo ta dva aduta izgubili.