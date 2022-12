Janez Zemljarič je bil rojen leta 1928 v Bukovcih pri Ptuju, diplomiral je na pravni fakulteti leta 1961, kasneje pa je imel številne politične, družbene in gospodarske funkcije, v spletni izdaji poroča Delo.

Med letoma 1980 in 1984 je bil predsednik slovenske vlade, nato je bil pet let podpredsednik zvezne vlade, bil je tudi notranji minister in direktor Službe državne varnosti (1973 - 1978). Dobre povezave je imel v tujini, predvsem v državah tretjega sveta.

Zemljarič je bil v zadnjih 50 letih eden najvplivnejših ljudi v Sloveniji. Med drugim je nadzoroval izgradnji kliničnega centra in Cankarjevega doma, pripomogel je, da so na mednarodni trg prodrla slovenska podjetja (denimo Iskra in Litostroj), prav tako je imel vpliv kot podpredsednik Akademske športne zveze Olimpija.

Za svoje delo je bil Zemljarič odlikovan z redom dela z zlatim vencem (1965), redom zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki (1973), redom bratstva in enotnosti z zlatim vencem (1981) in nagrado mesta Ljubljane (1972).