Mesno odštevanje​

Vse se je začelo z Marto Kos. Ko je odstopila od kandidature za predsednico, je bila javnost – no, tisti del javnosti, ki ga politika sploh še zanima – prepričana, da je šlo za politično razpoko med predsednikom in njegovo podpredsednico, a vendarle le za razpoko na nivoju predsedniške dirke. Dva tedna kasneje je odstopila še kot podpredsednica in naenkrat se je zazdelo, da je razpoka bolj kot politična pravzaprav konceptualna. Vemo: politična razhajanja je mogoče pripisati »pisanosti idej in mnenj«, konceptualna razhajanja pa so ena velika … težava. Ko je slabe tri mesece kasneje, na začetku tega meseca, Marta Kos izstopila še iz stranke, je bilo jasno, da so razhajanja ne le politična in konceptualna, pač pa tudi svetovnonazorska.