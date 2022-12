Absurd tega političnega zapleta je predvsem v tem, da stranke, ki so se nekaj dni pred sporom med Golobom in Bobnarjevo tako na vse kriplje želele z interpelacijo in povsem iz trte izvitimi obtožbami znebiti Bobnarjeve ter ji preprečiti nadaljnje ministrovanje, sedaj v sporu med njo in Golobom resnično opozarjajo na pravo srž problema. To je seveda sprožilo navijaško reakcijo, ki vodi izključno v to, česar smo v naši politiki že vajeni: »Tudi če naši ne delajo prav ali celo kršijo zakone, nas to ne briga, ker naši so še vedno boljši od njihovih.«

Zato, gospa Jamnik, samo v razmislek naslednje:

Med prvim ministrom in podrejenimi ministri ne gre za prijateljske pogovore, kot pravite, temveč za strogo hierarhičen odnos, pogojen še z različno strankarsko računico enega ali drugih. Zato je »pogovor« v politiki lahko le usklajevanje različnih interesov v okviru zakonsko dopustnih možnosti, ki so politikom na razpolago, s ciljem uresničitve obljub volilcem in programa svoje stranke. Predsedniku vlade nikjer in v nobenem od veljavnih zakonov ni dovoljeno zahtevati postavljanje kogar koli na mesta v javni upravi, ki niso delovna mesta na zaupanje, ki trajajo le za čas posamezne vlade. Pogoje, načine in čas rednega zaposlovanja v javni upravi jasno določa zakon! Okoli tega prijateljskih pogovorov ne more biti! Če bi med politiki obstajali prijateljski odnosi, državljani po opozorilu Bobnarjeve ne bi poslušali toliko sprenevedavih izjav njenih političnih »prijateljic« in v trenutku, ko je podala odstopno izjavo in odhajala iz parlamenta, ne bi toliko »prijateljev« ravno tisti trenutek zrlo v toliko zanimivih stvari, ki se dogajajo po tleh parlamenta.

Glede varovanja. Oprostite, gospa Jamnik. Ne želim biti nesramen, ampak o varovanju varovanih oseb, pogojih, načinu izvajanja, medsebojnih relacijah z drugimi varnostnimi subjekti (na primer Sovo), o metodah dela in taktičnih postopkih, ne vi in ne večina državljanov Republike Slovenije ne ve nič. Ampak res nič. Videvate tako imenovane varnostnike ob politiku, to pa je tudi vse. V resnici je pri izvajanju varovanja to skoraj najmanj pomembno. Gre za vzpostavljen sistem s točno določenimi pravili, zahtevami in znanji. In želje in predvsem »kaprice« varovane osebe po spremembah pač ne morejo in ne smejo biti – in predvsem v normalnih državah nikoli niso – prepuščene vsakokratni varovani osebi. Naj ob teh izgovorih o nezaupanju Goloba policiji samo namignem na neki drug vidik, ki ga nihče »ne vidi«. Pa vam zagotavljam, da ne fantaziram in sem povsem mentalno zbran. Ko je oseba brez pooblastil imela »pooblastila« za dogovarjanje o varnosti predsednika vlade s strani prav tega istega predsednika vlade, ali se je predsednik vlade zavedal, da včasih ljudje, ki jim kdo najbolj zaupa, lahko delajo v nasprotju z njegovimi interesi?

V sistemu institucionalnega varovanja znotraj policije se to seveda sprotno in stalno preverja. Tako je pač poskrbljeno za varnost varovanih oseb. V primeru osebe brez pooblastila pa nihče ne ve, ali nima ta oseba morda kakšnih posebnih interesov, ki bi bili lahko povezani z interesi druge države. Veste, za pridobitev ljudi za tako sodelovanje obstajajo različne možnosti. In ob vsem tem, kar je iz medijev znano o osebi brez pooblastil, je takih možnosti kar nekaj. Vsega tega povprečen državljan ne pozna. In to je čisto prav. Ljudem se namreč ni treba obremenjevati s takimi podrobnostmi. Pomembno je, da se varovani osebi nič ne zgodi in da je obenem varovano vse, kar v zvezi z delom take osebe mora biti varno. Ni pa prav, da ljudje, ki o takem delu ne vedo ničesar in varnostnih groženj niti ne poznajo, o tem javno pametujejo in s tem sooblikujejo javno mnenje.

Pa samo še stavek o zakonito in nezakonito »nastavljenih kadrih«. Že prej sem omenil, da zaposlovanje javnih uslužbencev ureja zakon o javnih uslužbencih. Saj verjetno ne mislite, da je prejšnja vlada rekla, »ta in ta naj jutri ne dela več tu in tu«, in potem se je to jutri res kar zgodilo. Vse premestitve v policiji so bile izpeljane z zakonskim pokritjem. Tiste kadrovske spremembe, pri katerih je bilo v času, odkar deluje nova vlada, že mogoče ugotoviti kršitve zakonodaje, so bile zato že lahko odpravljene. Težava pa je s tistimi, ki so bile formalno izpeljane povsem zakonito, le »med vrsticami« so bile izpeljane tako, da je »naš« prišel na pravo mesto. Za te sta Bobnarjeva in Lindav vztrajala, da je mogoče ljudi zamenjati zgolj zakonito, ne s kršenjem njihovih pravic in s tem nezakonito. In to ne glede na morebiten občutek koga, da je bil kdo od teh ljudi na tak ali drugačen način deležen izbire za zaposlitev, ki je drugače ne bi dobil.

Pa da ne ribarimo v kalnem, da bo vsem razumljivo, kaj vam dopovedujem. »Politično« kadrovanje je namreč lahko v več primerih pomenilo, da je neka oseba izpolnjevala vse predpisane pogoje. Enako kot na primer eden ali dva ali celo deset protikandidatov. Končna odločitev pa je vedno v rokah subjektivne odločitve vodje, ki kader išče. Z zaposlitvijo ljudi okoli ministra, ki jih je po zakonu mogoče zaposlovati na zaupanje za čas mandata posamezne vlade, se odpre pot navzdol. Nekaj ljudi je mogoče zamenjati glede na funkcijo, ki jo zasedajo, in je taka zamenjava zakonsko dopustna. V nadaljevanju se tja povsem postopkovno zakonito postavi s subjektivno izbiro med ustreznimi kandidati »našega« in tako navzdol, dokler je pač potrebno. Torej, če ste razumeli, na povsem zakonito izpeljanih razpisnih postopkih je na tak način mogoče izbirati »pravi« kader. Ponavljam, zakonito! To pa pomeni, da ob menjavi oblasti ni mogoče teh zakonito zasedenih mest označiti kot politično zaposlitev in ljudi odpuščati ali vračati na prejšnja mesta. Takih zaposlitev je vsakič in na vseh ministrstvih vedno le nekaj, zato ni mogoče z zahtevami po nezakonitem vračanju v prejšnja stanja, ne da bi imeli pravno osnovo, tega početi kar na povprek.

Večina ljudi je na primer v policiji napredovala ali zasedla neko prosto ali izpraznjeno mesto, tudi v času prejšnje vlade, povsem brez političnih botrov. In sedaj naj zaradi nekaj posameznikov, ki osebno motijo predsednika vlade, z nezakonitimi posegi Bobnarjeva in Lindav kaznujeta tudi te? Pa samo še eno povsem jasno dejstvo, ki kot da ga javno nihče noče razumeti. Toliko poudarjano vplivanje na operativno delo. Ja, kdo pa opravlja operativno delo? Sposobni, manj sposobni, zavzeti, manj zavzeti, politično in »nepolitično« izbrani posamezniki na zakonitih razpisih. Če gre nekomu na živce sposoben in zavzet posameznik in bi si Bobnarjeva lahko pridobila zaupanje predsednika le z odstranitvijo tega posameznika, ali to res ni vplivanje na operativno delo? Ja, kaj pa je drugega? Zato si je tu treba postaviti še eno zelo resno vprašanje. Je v resnici le Bobnarjeva izgubila zaupanje v predsednika vlade?

Na koncu ste napisali, da se velikemu številu podpornikov vlade zdijo taki spori nepotrebni. Ja, to vam rad verjamem. Vendar le navijaškim podpornikom vlade, ki jih prenehajo zanimati argumenti enega in drugega v konfliktu, temveč so nekritično na strani »svojih«. Če se ne motim, v vaših javnih oglašanjih velikokrat opozarjate in kritizirate prav to. Torej bi bilo korektno, da tudi tokrat ne zagovarjate lojalnosti za vsako ceno.

PAVEL JAMNIK, upokojeni višji kriminalistični svetnik uprave kriminalistične policije