Zdravila proti mačku: Paradižnikov sok z ovčjim očesom

Za silvestrovo se pregovorno pije alkohol. Tudi ljudje, ki sicer ne zvrnejo niti kozarca, kar je problematika, ki jo je povzel naslednji dialog iz minulega leta. V bifeju za bencinsko črpalko na Kajuhovi se je poleti ogromen človek preostalim na vrtu sedečim pohvalil, da je noč prej do jutra prebil v nekem predmestnem gostišču in pri tem spil spoštovanja vrednih 20 piv s postranskimi dodatki. »Vendar pa ti to zmoreš. Velik si, tvoje telo to prenese,« pripomni eden od njih, na kar glavni junak odgovori: »Že, že, vendar gre tukaj tudi za trening.«