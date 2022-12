Konec vojne, Vietnam

Težko je natančno določiti, kdaj se je začela in končala vojna v Vietnamu. Malce lažje je, če se orientiramo glede na ameriško udeležbo v vojni. Prve ameriške bojne enote so prispele v Vietnam 8. marca 1965, zadnje so odšle iz Vietnama 29. marca 1973. In čeprav je bilo prav zares vojne konec, ko so borci Severnega Vietnama zavzeli ves Vietnam in premagali Južni Vietnam, 30. aprila 1975, se ob mnogih mirovnih sporazumih in ob odhodu ameriških vojaških sil, simbolno za konec vietnamske vojne šteje tudi podelitev Nobelove nagrade za mir, ki sta jo leta 1973 dobila skupaj ameriški pogajalec, svetovalec za državno varnost Henry Kissinger, in vietnamski diplomat Lê Đức Thọ. Vietnamski diplomat je nagrado zavrnil, zaradi nejasne vloge Kissingerja in ker mir še ni bil povsem dorečen. Po drugi strani je Kissinger 22. septembra za štiri leta napredoval v ameriškega zunanjega ministra. Zgodovinarji ugibajo, da naj bi v dolgih letih vojne umrlo okoli tri milijone vietnamskih vojakov in civilistov, najmanj 200.000 Kmerov, na tisoče pripadnikov naroda Lao pa tudi 58.000 pripadnikov poražene ameriške vojske.