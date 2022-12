Letošnje trgovalno leto se je začelo s še vedno trajajočo epidemijo covida-19 in stabilno gospodarsko rastjo, kar je vzpodbudilo optimističen začetek trgovanja z rastjo tečajev na borzi. A temu je februarja sledil ruski napad na Ukrajino, s katerim so v ospredje prišle naraščajoče cene energentov, ki so vplivale na dogajanje v gospodarstvu in na trgih do konca leta, so v sporočilu za javnost pojasnili na Ljubljanski borzi.

»Za Ljubljansko borzo je bilo leto 2022 poslovno uspešno, zaznamovali so ga predvsem rast prometa, nove kotacije in organizacija dogodkov, ki so potekali tako v živo kot tudi na spletu,« so zapisali. V letošnjem letu so opravili dve cepitvi delnic prve kotacije, Petrola in Cinkarne Celje, in pridobili novega vzdrževalca likvidnosti.

Z namenom približanja borznih izdajateljev domačim in tujim vlagateljem so med drugim organizirali investicijsko konferenco v Ljubljani, virtualno investicijsko konferenco, dva dogodka za male vlagatelje in več dogodkov izobraževalne narave. »V sodelovanju s številnimi finančnimi strokovnjaki smo pripravili četrtletne preglede dogajanja na borzi, ki so bili deležni velikega zanimanja. Konec leta smo uspešno zaključili večjo tehnično nadgradnjo okolja, v katerem delujeta sistema SEO in INFOhramba ter tradicionalno podelili nagrade borze,« so navedli.

Največ prometa znova z delnicami Krke

Najvišjo vrednost je SBI TOP dosegel 20. januarja, ko je znašal 1337,77 točke, najnižjo pa 3. oktobra, ko je znašal 952,01 točke. Na Ljubljanski borzi so ob tem izpostavili negativen trend rasti tudi pri indeksih SBI TOP TR, ADRIAprime in CEEplus.

Promet brez svežnjev je znašal 386,6 milijona evrov, kar je 21,1 odstotka več kot v letu 2021. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami, in sicer 430,4 milijona evrov, sledile so jim obveznice s 100.000 evrov prometa. V letu 2022 je bilo iz naslova vzdrževanja likvidnosti opravljenega 66,2 milijona evrov prometa z vsemi instrumenti. Sklenjenih je bilo 47.000 poslov brez svežnjev, kar je 43,9 odstotka več kot lani. Povprečno je bilo vsak dan sklenjenih 187 poslov, njihova povprečna vrednost pa je bila 8225,70 evra, kar je 15,9 odstotka manj kot v letu 2021.

Na lestvici najprometnejših so zopet kraljevale delnice Krke, s katerimi je bilo ustvarjenega 171,7 milijona evrov prometa brez svežnjev oziroma 44,4 odstotka celotnega tovrstnega prometa. Sledile so tako kot lani zasedle delnice NLB s 75,1 milijona evrov prometa brez upoštevanja svežnjev oz. 19,4 odstotka celotnega prometa brez svežnjev. Tretje mesto je ponovno pripadlo delnicam Petrola z 39,5 milijona evrov in 10,2-odstotnim deležem prometa brez svežnjev.

Celotna tržna kapitalizacija borznega trga se na letni ravni ni bistveno spremenila. Zvišala se je za 0,5 odstotka na 44,4 milijarde evrov. Tržna kapitalizacija lastniških instrumentov je znašala 7,6 milijarde evrov, kar je 19,7 odstotka manj kot konec leta 2021. Ob koncu leta je bilo v trgovanje na borznem trgu vključenih 67 instrumentov.

Relativno visoka dividendna donosnost

Leto je zaznamovala tudi relativno visoka dividendna donosnost. Vse delnice v sestavi SBI TOP z izjemo ene so prinesle izplačilo dividende, so pojasnili v družbi.

Letos je bila v trgovanje uvrščena nova delnica standardne kotacije z začetno tržno kapitalizacijo 53,8 milijona evrov, prav tako pa so uvrstili tri nove obveznice s skupno vrednostjo izdaje 1,6 milijarde evrov, sedem novih zakladnih menic v skupni vrednosti 249,5 milijona evrov, en novi komercialni zapis v skupni vrednosti 75,7 milijona evrov in dva nova ETF sklada, katerih skupna tržna kapitalizacija znaša 9,6 milijona evrov.

V trgovanje na SI Enter so bili medtem letos uvrščeni trije novi instrumenti, in sicer eno potrdilo o deponiranju in ter dva komercialna zapisa s skupno vrednostjo izdaje 32,7 milijona evrov. Celotni promet na trgu SI Enter je letos znašal 600.000 evrov, kar je 56 odstotkov manj kot v predhodnem letu. Povprečno dnevno število poslov je znašalo 1,3, povprečna vrednost posameznega posla pa 1963,10 evra.

Tudi zadnji, skrajšani trgovalni teden leta je Ljubljanska borza sklenila s padcem. Indeks SBI TOP je v primerjavi s prejšnjim petkom končal 2,19 odstotka nižje. Na tedenski ravni so kot edine edine porasle delnice NLB (+0,3 odstotka), medtem ko delnice Zavarovalnice Triglav niso spremenile vrednosti. Največ so izgubile delnice Cinkarne Celje (-6,5 odstotka). Sledile so delnice Petrola (-6,1 odstotka), Save Re (-5,1 odstotka), Luke Koper (-1,2 odstotka), Krke (-0,9 odstotka) in Telekoma Slovenije (-0,8 odstotka).