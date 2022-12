O tem, kako do lastnega stanovanja, je bilo v preteklih desetletjih prelitega že zelo veliko črnila. Slišati je bilo, tudi letos, zlasti na predvolilnih srečanjih, veliko obljub, kako bo ta in ta stranka, če bo le prejela zadosti glasov, poskrbela za premostitev stanovanjske stiske, ko se zlasti mlade družine in pari ne morejo preseliti v lastna stanovanja, ker jih enostavno ni ali pa so pregrešno draga. Med drugim je bilo slišati, da v Sloveniji ta čas manjka približno 10.000 neprofitnih najemnih stanovanj, vsega skupaj pa še dosti več, zaradi česar nekateri poudarjajo, da bi morala država zgraditi 30.000 najemnih stanovanj in obdavčiti tiste imetnike stanovanjskih nepremičnin, ki z njimi špekulirajo in bogatijo. V zadnjih desetih letih so se cene stanovanj po nekaterih podatkih namreč v povprečju zvišale za 35 odstotkov. V eni od političnih strank so na omenjenih shodih obljubljali, da bodo do leta 2030 zgradili 10.000 javnih najemnih stanovanj in da najemnina za novo 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani v povprečju ne bo presegala 350 evrov na mesec. Delni odgovor na vprašanje, ali so takšne obljube uresničljive, ponujajo 100 let stari članki nekdanjega ljubljanskega časopisja.

Cena je postranska stvar.

Pred kratkim sem čital v »Slov. Narodu« nek oglas, ki me je tako razburil, da sem list odložil z jezo. Glasil se je približno takole: »V sredini mesta se išče lepo stanovanje s tremi sobami in kuhinjo. Cena postranska stvar!«

Kdo je torej ta falot, ki si na ta način upa žaliti revnega človeka? Verjamemo, da je v Ljubljani toliko pritepenih verižnikov, da bi noben delavec in noben uradnik ne prišel do stanovanja, ako ne bi bilo oblasti, ki jih ščiti. Sicer je ta zaščita precej skromna, toda nekaj pa je le. Iz gornjega oglasa, ki bi ga pošten list ne smel prinesti v takšni obliki, je razvidno, da se stanovanja preplačujejo. Koliko stanovanj je bilo na ta način že odtegnjenih revnemu prebivalstvu! Tatovi, verižniki, goljufi, pritepenci, ki znajo vse jezike, imajo seveda denarja kakor črepinj, zato lahko plačajo tudi 100 krat višjo ceno, samo da dobijo stanovanje, da lažje barantajo.

Oblast bi morala upravo lista vprašati za ime takega falota in ga izgnati iz države. Kdor v oglasih namiguje na korupcijo, ta ni boljšega vreden! (…)

Zato pa je danes mogoče, da se nas reveže, ki smo brez stanovanj in brez kruha, izziva s tem, da se v »Slov. Narodu« išče stanovanja s pripombo, da je denar postranska stvar. Kdor ima danes toliko denarja, da razsipa z njim, ga gotovo ni prislužil poštenim potom, zato zasluži, da se ga posadi na zatožno klop.

Nova pravda, 24. decembra 1921

Poizvedbe po stanovanjih in ljubljansko meščanstvo.

Ljubljanski meščanje, hišni gospodarji kakor najemniki, v resnici niso ljudje, o katerih bi se smelo trditi, da so razvajeni. Kaj vse je od vojne sem prišlo nanje! O drugih prijetnostih nočemo danes govoriti. Le nekaj opazk glede stanovanjskega vprašanja. Od tistih dni, ko so začele po pričetku vojne dragonade brezobraznih avstrijskih oficirjev po stanovanjih, pa do letošnjega Božiča so prestali toliko gnjavljenja, da so izmučeni v resnici. Razna oblastva, različni socialni politiki zmedenih nazorov so že oblagodarjali ljubljanske prebivalce osobito one, koji se z neko pravico imenujejo Ljubljančani in kateri gotovo niso najslabši element prebivalstva. Kmalu bo deset let, kar ni miru. Gospodarji so pozabili, da so lastniki. Najemniki in gospodarji pa so že skoro izgubili zaupanje in vero v pravico, ker se je tuintam prakticiralo precej po boljševiških metodah. Če se pri tem ubija vsaka zmisel za pravo domačnost in ljudi podi v zakajene birtarije; če se ubija vsako lepo družabno življenje in onemogoči gostoljubnost ob velikih prireditvah, ker se meščanstvo po pravici boji povedati, da ima eno žimnico in zofo odveč za vsako silo; če se ubijajo vsa načela o pravi higijeni in resnični morali, to je raznim zmedenim glavam skoro irelevantno. Stanovanjski urad je k sreči v Ljubljani izginil. Kaj vse so nam ljudje potožili tekom let. Bilo je obilno resnice na pritožbah in danes nam je skoro žal, da smo prestrogo cenzurirali dohajajoče dopise izmed občinstva. (…) Pred Božičem je prebivalstvo dobilo novo veselje: poizvedovalne pole glede stanovanj in stanovalcev. V kolikor imajo namen, priskrbeti občini rabljiv kataster, nimamo nič proti njim. V tem pogledu je bil doslej, kakor čujemo, strašen kaos. Ali če so te poizvedbe pričetek novih muk in preganjanj nastanjenega prebivalstva, katero je že itak ubito po strašnih skrbeh za jed, obleko in drva, potem jim napovedujemo odločen odpor. Vsaka stvar ima svoje meje in tudi meščansko prebivalstvo je s svojo potrpežljivostjo pri kraju. S papirjem, z uredbami, pravilniki, naredbami in poizvedbami samimi ne pridemo do cilja. Resnična odpomoč je samo graditev novih hiš in prezidavanje obstoječih. V tem pogledu so država, železnice, občina največ na dolgu. (…)

Gotovo je, da je stanovanje človeku tista stvar, za katero je najbolj občutljiv. Meščanstvo pričakuje, da ne prično zopet sekature in gnavljenja.

Slovenski narod, 24. decembra 1921

Stanovanjska beda.

Kakor je pred dobrim mescem »Slovenec« poročal, je bilo 700 družin brez stanovanja. Danes je to število narastlo že na 900. Od teh je mnogo deložirancev. Praznih stanovanj je bilo pred mescem dni ravno toliko kakor danes, namreč okoli 60. Vzrok, da stanovanjska beda stalno in močno narašča, leži v tem, da se stanovanjski zakon izvršuje le enostransko. Tako ostanejo na cesti vsi oni, ki so najbolj potrebni, to je obubožani srednji stan. Nadalje se ne gleda na to, da bi se uporabilo ugodne prilike, ki se nudijo merodajnim činiteljem. Tako je vsakomur znano, da se je ravnateljstvo državnih železnic preselilo tako iz Šelenburgove ulice št. 5, kakor tudi iz Belgijske vojašnice v Ljubljanski dvor. In kaj je sedaj s temi mnogimi prostori? Zakaj se ne bi n. pr. orožniško poveljstvo preselilo iz hiše na Bleiweisovi cesti v Belgijsko vojašnico? Tako bi bilo takoj 20 do 25 stanovanj na razpolago. V prvi vrsti pa je poklicana država, da temu odpomore s tem, da sezida za svoje urade primerna stanovanja.

Slovenec, 13. novembra 1925

