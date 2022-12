Silvestrska voščila

Božično-novoletni čas je kot pritisk na tipko pavza med ogledom trilerja. Čas, ko se prepričuješ, da je to, kar doživljaš, samo film ali moraste sanje in da zunaj, pod oknom, v prostoru do obzorja in onkraj potekajo samo igrani prizori plenjenja in boja na življenje in smrt. Čas, ko bližnjo vojno z gumbom izbriši spraviš za nekaj dni med druge vojne in človeške stiske, ki si jih že davno izbrisal ali zanje nikoli nisi izvedel, ker nisi odprl mape neodprti dokumenti ali ker so tisti, ki bi to mapo morali polniti, dvignili roke pred poplavo človeškega trpljenja.