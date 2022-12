Čudno leto evropskih politik

Evropa je od 24. februarja vse leto 2022 gledala v Ukrajino. Najprej z nejevero, potem s strahom in na koncu z resigniranostjo. Medtem so se na kontinentu skoraj neopazno dogajale velike reči. Ukrajinska vojna je bila blizu, njeni učinki pa so bili daljnosežni. Politični kompas Evrope se je obnašal, kot da ne zna več pokazati, kje je vzhod in kje je zahod. Na trenutke je kazal na vse strani neba hkrati. Se bo Evropa obrnila desno ali levo ali se bo še naprej vrtela v krogu?