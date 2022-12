#intervju Anja Zag Golob​: Poezija je čista radost, popoln presežek, nekaj, za kar ima smisel živeti

Soustanoviteljica in urednica založbe VigeVageKnjige, specializirane za izdajanje otroških stripov in risoromanov za mlade odrasle in odrasle. Od ustanovitve leta 2013 je doslej izšlo 57 naslovov. Naročena knjiga prispe zavita v poseben živobarven šelesteč papir, ki se ga spomnim iz mladosti. Dodana je še razglednica, na kateri ti želijo prijetno branje. Marketingarji bi temu rekli personificirana prodaja. VigeVageKnjige tako utirajo pot risoromanu kot enakovrednemu literarnemu žanru. Ni jih malo, ki pravijo, da se prek risoromanov vračajo k literaturi.