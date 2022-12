Deset majhnih transspolnih oseb

Vse odkar se je pred nekaj meseci začela spektakularna nova serija Prstani moči, se vrstijo spori med woke aktivisti in pravovernimi oboževalci Johna Renalda Tolkiena, iz čigar magnum opusa Gospodar prstanov je Amazon iztisnil novi hit pretočnih vsebin: vilini, ki si jih je piščeva domišljija prisvojila naravnost iz nordijske mitologije in jih v svojem zdaj že kultnem fantazijskem delu prikazala kot bradate bele palčke, so namreč v Amazonovem branju nenadoma – temnopolti! Bela nadnaravna bitja so tako zadnja žrtev nove, politično korektne kulture in pričakujemo lahko, da se bodo v naslednji sezoni Tolkienovi nordijski palčki pojavili kot velikanski, dvometrski debeli gluhonemi transspolni invalidi s Samoe.