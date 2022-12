Lakota

V šesti minuti prvega podaljška na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju je trener francoske reprezentance Didier Dechamps zamenjal Adriena Rabiota z Youssoufom Fofano in s to potezo je z nogometnega igrišča – z izjemo vratarja Huga Llorisa – izginila vsaka sled starodavne galske krvi igralcev, ki so branili barve modrih.