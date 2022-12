Lekcija tretje svetovne vojne

Praznično novičarsko zatišje sta sredi minulega tedna presekali presenetljivi novici. Prvo je v eter poslala uprava največjega domačega naftnega trgovca. V znamenje protesta proti nevzdržni vladni regulaciji cen nafte je odredila enourno zaprtje svojih bencinskih črpalk na Hrvaškem. Ob tej priložnosti je slovenski vladi zabrusila, da se utegne kaj podobnega zgoditi tudi doma: morda ne bodo zapirali črpalk, nemara pa bodo ustavili prodajo kakšnega energenta ali dveh, če jim vlada ne pride naproti z bolj življenjsko zakonodajo (in, jasno, odškodnino). Petrol, mimogrede, sam ali prek svojih hčerinskih družb prodaja vse energente, od elektrike, plina do bencina in dizla. To, da uprava zapira prodajna mesta trgovca, je vsekakor nekaj novega. Doslej smo bili vajeni, da so bencinske črpalke, trgovine ali tovarne v stavkovni ujmi zahtevajoč boljše delovne pogoje zapirali delavci.