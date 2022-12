»Tam so morilci pa obsojeni zaradi zlorabe otrok, tam so preprodajalci mamil … Povem vam, da sem si hlače slekel le pri prižgani luči. Noči so bile ostudne, bilo je kot v norišnici,« je povedal Becker in dodal, da so ga dvakrat celo poskušali ubiti. »Trije ujetniki so me varovali. In morda so mi rešili življenje. Ja, dvakrat sem se bal za svoje življenje. Neki morilec, obsojen na dosmrtno ječo, je od mene zahteval denar, izsiljeval me je, grozil, da mi bo sicer že pokazal. V drugem primeru, ko so me preselili v drug zapor, pa me je zapornik hotel ubiti. Razlagal mi je, kaj vse bo počel z menoj, preden bom umrl ...« Boris Becker je še povedal, da naj bi ga želel obiskati njegov rojak Jürgen Klopp, trener Liverpoola, a da mu tega niso dovolili. Na koncu je dodal, da je postalo vse lažje, ko je dobil dovoljenje za poučevanje angleščine in matematike. Mogoče boste na vse skupaj gledali nekoliko drugače, če dodamo, da je bil obsojen, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. In mogoče boste na vse skupaj gledali nekoliko drugače, če dodamo še, da je za to, da lahko ena od TV-postaj prva predvaja njegovo pripoved o dogajanju v zaporu, zahteval pol milijona evrov. Pa je bil tako dober igralec tenisa …