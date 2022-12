Dobrodelni Hakim Ziyech

Med najbolje plačanimi športniki so bili vedno nogometaši. Mnogim mladim fantom se zaradi obilice denarja zavrti v glavi, še posebej, ker je večina med njimi otroštvo in mladost preživela v pomanjkanju in revščini. A treba je priznati, da je med njimi tudi veliko fantov, ki niso pozabili, od kod so prišli, in ki želijo vsem mladim pomagati, da pot do cilja ne bi bila tako težka, kot je bila njihova.