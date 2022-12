Pogumna lepotica

Lepa Kolumbijka Diana Ramirez ima številne oboževalce po vsem svetu, priljubljena pa je postala predvsem potem, ko so mediji objavili, da je po poklicu policistka. Na številnih družbenih omrežjih so jo razglasili za najlepšo policistko na svetu, v intervjujih za kolumbijske in svetovne medije, ki se skorajda pretepajo za pogovor z njo, pa je Ramirezova predvsem poudarila, da ji je v čast, ker lahko služi kot policistka: »Če bi lahko še enkrat izbrala svoj poklic, ne bi oklevala niti za trenutek. Prav zaradi policije sem to, kar sem, zaradi policije sem postala profesionalka in ženska, kakršna sem danes.«