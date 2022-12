Fortenova, ki je med drugim lastnica največjega slovenskega trgovca Mercator, je tako na svojih spletnih straneh objavila, da SBK Art, na katero odpade 42,5 odstotka depozitarnih potrdil skupine Fortenova, ki jih izdaja nizozemska družba Fortenova Group STAK Stitching in prek katerih se uveljavljajo lastniške pravice v Fortenovi, nima glasovalnih pravic in ne more sodelovati na skupščinah hrvaške skupine.

Z danes objavljeno sodbo drugostopenjskega sodišča je bila tako razveljavljena sodba prvostopenjskega nizozemskega sodišča iz septembra, ki je družbi SBK Art pri določenih vprašanjih priznala glasovalne pravice.

SBK Art je bila vključena v deveti sveženj sankcij EU proti Rusiji

Višje sodišče v Amsterdamu je po pojasnilih Fortenove zdaj v celoti sledilo tolmačenju iz sredi tega meseca potrjenega devetega svežnja sankcij EU proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino, po katerem so glasovalne pravice nematerialno sredstvo uveljavljanja ekonomskih interesov in morajo biti tako zamrznjene oziroma mora biti njihovo uveljavljenje v celoti preprečeno. SBK Art je bila v deveti sveženj sankcij vključena.

Sberbank je sicer v začetku novembra sporočila, da je SBK Art prodala vlagatelju iz Združenih arabskih emiratov Saifu bin Marhanu Alketbiju. Medtem ko v največji ruski banki, ki je sama predmet sankcij, trdijo, da je posel zaključen in pravno veljaven, pa so v Zagrebu ves čas trdili, da zaradi sankcij posel nima pravne veljavnosti. Vse bolj je v zadnjih tednih postajalo tudi jasno, da gre dejansko za navidezno prodajo in da za lastništvom SBK Art in s tem največjim posamičnim lastniškim deležem v Fortenovi še vedno stojijo Rusi.

V Fortenovi so danes zapisali, da je tudi v pojasnilih glede uvrstitve SBK Art v deveti paket sankcij zapisano, da je bila prodaja družbe arabskemu vlagatelju poskus kršitve sankcijskega režima v EU in Združenem kraljestvu.

Največji posamični delničar v Fortenovi zdaj hrvaški poslovnež Pavao Vujnovac

Z odločitvijo višjega sodišča v Amsterdamu se tako pomembno spreminjajo razmerja moči v Fortenovi. Kot spominjajo Finance, bo tako zdaj največji posamični delničar oziroma imetnik depozitarnih potrdil hrvaški poslovnež Pavao Vujnovac, ki je prvi mož plinskega velikana PPD ter konglomerata Holding Energia Naturalis, ki je zdaj dejansko največja hrvaška poslovna skupina. Skupaj s svojo desno roko Damirjem Spudićem, glavnim finančnikom Holdinga Energia Naturalis, naj bi po neuradnih informacijah hrvaških medijev obvladovala okoli 35 odstotkov lastništva Fortenove.