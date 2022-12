»Kar oddahnili smo si, saj je v Kranjski Gori je dovolj snega glede na to, da ga drugje skoraj nikjer ni. V spodnjem delu je proga že zelo dobro pripravljena. Zgoraj, nad slalomskim startom, pa bomo imeli še precej dela. A je še teden dni na voljo. Naše ekipe bodo z delom nadaljevale 2. januarja. Prepričani smo da bo proga odlično nared za vse tekmovalke,« je po kontroli in sestanku za STA povedal generalni sekretar Zlate lisice Gregor Lednik.

Na progi je med 40 in 50 cm snega. »Podkoren ima svojo mikro klimo. Tako današnji dež ni naredil nobene škode, celo koristil je. Visoke temperature tudi niso nevarne in velika večina osebja za izvedbo iz Maribora bo ob pomoči prijateljev iz pokala Vitranc dobro pripravila vse za izvedbo pokala. Pričakujemo okrog 2000 gledalcev vsak dan,« je dodal Ledinek. V času Zlate lisice bo na Pokljuki tudi svetovni pokal v biatlonu (od 4. do 8. januarja). Za mariborski pridih Zlate lisice v Kranjski Gori je Zavod za turizem Maribor skupaj s partnerji pripravil ugoden paket ogleda tekme v Kranjski Gori.

Mariborčani se pripravljajo na Zlato lisico 2024

Medtem, ko se mariborski organizatorji tekme skupaj z organizatorji pokala Vitranc prizadevajo, da bi kljub visokim temperaturam za ta čas pripravili čim boljše tekmovanje v začetku januarja prihodnje leto, pa se obenem že spogledujejo s šestdeseto izvedbo Zlate lisice, ki je na programu leta 2024.

Mestna občina Maribor z županom Sašo Arsenovičem, podjetje Marprom, Šport Maribor in ASK Branik so tako maja 2022 podpisali sporazum o skupni organizaciji Zlate lisice. S tem so se obvezali, da si bodo prizadevali ne le, da tekma ostane v Sloveniji, ampak da jo bodo pripravili na mariborskem Pohorju.

Posodabljanje žičniških naprav na območju Maribora in Ruš

Zato so stekle priprava za alternativno progo z višje ležečo ciljno areno. S strategija razvoja in trženja destinacije Pohorje 2021 - 2027 sta mariborska občina in Marprom pristopila k posodabljanju žičniških naprav na območju Maribora in Ruš. Za modernizacijo žičniških naprav in izgradnjo zunanjega centra Maribor - Areh sta pridobila šest milijonov evrov evropskih sredstev, so sporočili iz mariborske občine.

Ključni investiciji sta vmesna postaja kabinske žičnice in odstranitev ter izgradnja nove štirisedežnice Ruška. Lani je ob tem občina Maribor iz stečaja Športnega centra Pohorje odkupila osnovna sredstva krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju v vrednosti šestih milijonov evrov.

