V Tel Avivu se je po poročanju izraelskih medijev zbralo okoli 1500 ljudi v podporo pripadnikom skupnosti LGBTQ, ki se bojijo, da jih pod vlado, v kateri so tudi skrajno desni in ultraortodoksni politiki, čakajo slabi časi. Kot je opozoril eden od voditeljev izraelske LGBTQ skupnosti, »se je na državo Izrael spustila tema«. Protestniki so blokirali več cest in se spopadli s policisti.

Velik protest, h kateremu je pozvalo več organizacij civilne družbe, je potekal tudi v Jeruzalemu pred poslopjem izraelskega parlamenta. Protestniki so mahali z izraelskimi zastavami ter novo vlado z Netanjahujem na čelu obtoževali koruptivnosti, homofobije in protiarabskih politik. Starega-novega premierja so med drugim označevali kot lažnivca in ga primerjali s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako v četrtek je v znak protesta proti novi vladi odstopila izraelska veleposlanica v Franciji Jael German. Kot je pojasnila, namreč ne more podpirati radikalnih reformnih načrtov Netanjahujeve že šeste vladne koalicije, ki predstavljajo »nevarnost demokratičnemu značaju Izraela in njegovim vrednotam«.