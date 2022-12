»Najpomembnejša stvar v letošnjem letu je odkritje dveh grobnic, na globini skoraj šestih metrov, sestavljenih iz po dveh dvoran, v katerih je bilo približno 60 mumij in ostankov mumij,« je za špansko tiskovno agencijo Efe povedal Francisco J. Martin, eden od vodij projekta vezir Amenhotep-Huy v obdobju 18. dinastije. Kot je še povedal Martin, ki vodi ekipo 22 španskih egiptologov in osmih egipčanskih strokovnjakov, gre za arhitekturno bogato najdišče in »dokaz, da je vezirjeva grobnica na neki točki postala nekropola«.

Obe sekundarni grobnici sta povezani z dvema pokopališkima dvoranama, zanju pa je značilno pomanjkanje epigrafov, ki so jih našli v grobnici vezirja Amenhotepa Huya, kapeli s 30 stebri z epigrafi, je še povedal Martin. Dodal je, da so v vezirjevi grobnici začeli graditi druge grobnice različnih dinastij, saj je bil ta kraj svet. »Odkrivamo veliko stvari,« je še povedal.

Amenhotep Huy je bil iz severnega Egipta in je veljal za »vodjo opozicije« med novimi verskimi tokovi, ki jih je spodbujal Ahenaten, faraonov sin in naslednik. »Je zelo pomembna oseba,« je še povedal Martin.

Teresa Bedman, ki prav tako vodi projekt, je za Efe povedala, da so bile doslej vse mumije, pokopane na tem območju, visoki uradniki tebanskega Amonovega klera. Ker so bila telesa mumificirana, so strokovnjaki prepričani, da so pripadali višjim družbenim razredom, je povedala. Dodala je še, da je, ko je vezir umrl, njegovo pokopališče postalo prestižen kraj, kjer so želeli biti pokopani številni drugi in tako je nastala nekropola znotraj vezirjeve grobnice.