»V letu 2023 lahko športniki in športnice iz Ukrajine računajo na podporo in solidarnost Moka ter celotnega olimpijskega gibanja. Želimo videti močno ukrajinsko ekipo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024 ter na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini 2026,« je v svojem nagovoru med drugim dejal 69-letni prvi mož olimpijskega gibanja iz Nemčije.

Mok je že konec februarja, takoj po ruski vojaški agresiji na Ukrajino, vsem ruskim in beloruskim športnicam in športnikom prepovedal nastope na mednarodnih tekmovanjih, obema državama pa tudi odvzel organizacije vseh velikih tekmovanj.

V začetku decembra je Mok - po predlogu azijskega olimpijskega komiteja (Oca) - športnicam in športnikom iz Rusije in Belorusije delno omogočil nastope na veliki športni sceni, a le pod pogojem, da nastopijo pod nevtralno zastavo.