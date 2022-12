Kosovski Srbi so po 20 dneh barikade začeli odstranjevati v četrtek, po pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Raški na jugu Srbije. Ta je po pogovorih v sredo zvečer sporočil, da bodo barikade odstranili najkasneje v 48 urah, a opozoril, da nezaupanje kosovskih Srbov do kosovskega premierja Albina Kurtija ostaja.

Dogovor o odstranitvi barikad so dosegli po tem, ko se je nekdanji srbski policist Dejan Pantić, čigar aretacija je 10. decembra sprožila postavitev barikad, v sredo vrnil domov, kjer bo predvidoma do 9. januarja v hišnem priporu zaradi obtožb o terorizmu zaradi napada na urad volilne komisije v domači Severni Mitrovici. Dogovor je sledil tudi nevarni zaostritvi razmer po ponedeljkovi razglasitvi najvišje stopnje bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom srbskega notranjega ministrstva. Vučić je nato v četrtek umaknil ta odlok.

Vučić: Razmere so veliko bolj nevarne in težke, kot si mislijo v Evropi

Po navedbah uradnega Beograda so kosovski Srbi privolili v odstranitev barikad na podlagi zagotovil EU in ZDA, da kosovske oblasti ne bodo več aretirale Srbov, tudi tistih ne, ki so sodelovali v mirnih protestih z blokadami cest in barikadami. Izpostavil je tudi sporazum o prepovedi napotitve kosovskih varnostnih sil na sever Kosova brez dovoljenja poveljnika mednarodnih sil Kfor in brez soglasja političnih predstavnikov kosovskih Srbov. Ta sporazum po besedah Vučića prvič vsebuje tovrstna zagotovila.

Pred nadaljevanjem dialoga s Prištino pa je po njegovem mnenju nujno, da mednarodna skupnost izpolni zagotovila, ki jih je dala in da se obnaša v skladu z obljubami. Na novinarski konferenci v Beogradu je dodal, da je danes po telefonu poklical evropske predstavnike in jim dejal, »naj bodo pozorni, saj so razmere veliko bolj nevarne in težke, kot si mislijo«, poroča srbska tiskovna agencija Beta.