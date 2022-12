Najnevarnejši državi za novinarje sta Irak in Sirija, kjer je bilo v zadnjih 20 letih skupaj ubitih 578 novinarjev oziroma več kot tretjina vseh žrtev med novinarji po svetu. Sledijo Mehika s 125 ubitih, Filipini (107), Pakistan (93), Afganistan (81) in Somalija (78).

Za novinarje sta bili najbolj smrtonosni leti 2012 in 2013, v glavnem zaradi vojne v Siriji. Leta 2012 je bilo ubitih 144 ljudi, leto pozneje pa 142, piše v poročilu. Število ubitih novinarjev je nato postopoma upadalo, od leta 2019 pa je na zgodovinsko nizki ravni.

Letos je število ubitih novinarjev znova naraslo, deloma tudi zaradi vojne v Ukrajini. Letos jih je med opravljanjem svojega dela doslej umrlo 58, lani pa 51. Od začetka ruske invazije v Ukrajini konec februarja je bilo v tej državi ubitih osem novinarjev, v prejšnjih 19 letih pa skupno 12. Ukrajina je trenutno novinarjem najnevarnejša država v Evropi, takoj za Rusijo, kjer je bilo v zadnjih 20 letih ubitih 25 novinarjev.

»Za številkami se skrivajo obrazi, osebnosti, talent in predanost tistih, ki so z življenjem plačali za zbiranje informacij, iskanje resnice in strast do novinarstva,« je poudaril generalni sekretar Novinarjev brez meja Christophe Deloire. Novinarji so sicer najbolj ogroženi na območjih, kjer divjajo oboroženi spopad. Novinarji brez meja ob tem izpostavljajo, da države, kjer uradno ni vojne, prav tako niso nujno varne za novinarje. »Dejansko je bilo v zadnjih dveh desetletjih več novinarjev ubitih na območjih, kjer je mir, kot tam, kjer je vojna, večinoma zato, ker so preiskovali organizirani kriminal in korupcijo,« poudarjajo Novinarji brez meja.