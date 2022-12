V Angliji je zaradi okužb s streptokokom A umrlo že 25 oseb mlajših od 18 let. Na Severnem Irskem in v Walesu so skupaj umrli trije otroci, na Škotskem pa še dva, poroča BBC. UKHSA je med 19. septembrom in 25. decembrom zabeležila 151 primerov okužb s streptokokom A pri otrocih, starih od enega do štirih let, v primerjavi s 194 primeri v isti starostni skupini v celotni sezoni 2017-2018 - zadnjem obdobju s podobno visoko stopnjo tovrstnih okužb.

Agencija je ob tem navedla, da okužbe z bakterijo ostajajo redke in da je večina primerov še vedno pri starejših od 45 let. Vseeno pa podatki kažejo na izvensezonsko povečanje okužb s streptokokom A in posledično na povečanje primerov škrlatinke in drugih bolezni, ki jih povzroča bakterija. Letos so namreč zabeležili že 33.836 primerov škrlatinke v primerjavi s 4672 primeri v istem obdobju v letih 2017-2018.

Okužbe s streptokokom se sicer zdravijo z antibiotiki, večina otrok ni huje prizadetih, v redkih primerih pa lahko pride do zapletov. Bakterija lahko med drugim privede do nekrotizirajočega fasciitisa, znanega tudi kot »bolezen, ki žre meso«, in sindroma toksičnega šoka, ki lahko povzroči nizek krvni tlak in poškodbe organov.

Zakaj je število okužb večje kot navadno, ni jasno. Strokovnjaki menijo, da je to morda posledica dejstva, da so številni otroci zaradi ukrepov v času pandemije covida-19 razvili manjšo odpornost na patogene.