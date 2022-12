Z odločitvijo vukovarskega mestnega sveta je srbska manjšina izgubila pravico do svobodne uporabe srbskega jezika in cirilice v družbenem in javnem življenju ter v uradni komunikaciji.

Mestni svet je v obrazložitvi odločitve o spremembah statuta navedel, da gre za posledico objave uradnih rezultatov popisa prebivalstva na Hrvaškem iz leta 2021. Po novem popisu prebivalstva v Vukovarju živi 29,73 odstotka Srbov, kar je manj kot tretjina tamkajšnjega prebivalstva.

Predsednik vukovarske Neodvisne demokratske srbske stranke (SDSS) in namestnik vukovarskega župana iz vrst srbske narodnostne manjšine Srđan Kolar je ocenil, da je to velik korak nazaj v odnosih med Srbi in Hrvati v Vukovarju. »Med razpravo ne seji sveta je bilo med vladajočimi čutiti ogromno nezanimanje za to temo, na razpravi pa ni bilo niti župana Ivana Penave, kar dovolj pove o vsem,« je še dejal za Hino.

Po zakonu o pravicah narodnih manjšin iz leta 2002 imajo pripadniki narodnostnih manjšin na območju posameznih lokalnih skupnosti pravico do uradne uporabe jezika in pisave, če predstavljajo najmanj tretjino prebivalstva v tej skupnosti. Tako je letos to pravico dobila romska skupnost v občini Orehovica, kjer so Romi po zadnjem popisu prebivalstva presegli 33 odstotkov prebivalstva.

Na Hrvaškem po popisu prebivalstva iz leta 2021 živi 3.871.883 prebivalcev. Med njimi je 91,63 odstotkov Hrvatov, 3,2 odstotka Srbov, 0,62 odstotka Bošnjakov, 0,46 odstotka Romov ter po 0,36 odstotka Italijanov in Albancev. Delež pripadnikov drugih narodnostnih manjšim je nižji od 0,30 odstotka. Mednje spadajo tudi Slovenci, za katere se je lani izreklo 7729 ljudi.