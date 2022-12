»Odnos med Moskvo in Pekingom je prestal vse preizkušnje. Pomen rusko-kitajskega strateškega partnerstva kot stabilizacijskega dejavnika pa ob krepitvi geopolitičnih napetosti narašča,« je v začetku pogovora prek video povezave dejal Putin in poudaril, da je odnos med državama zrel in stabilen, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Putin, ki so ga zaradi invazije na Ukrajino prizadele sankcije brez primere, je izrazil upanje, da bo okrepil politične in vojaške vezi s Kitajsko. V luči tega je pozdravil tudi prizadevanja Moskve in Pekinga za preprečevanje krepitve vpliva Zahoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Imamo enake poglede na vzroke, potek in logiko sedanjega preoblikovanja svetovnega geopolitičnega prostora,« je še dodal.

Tudi Xi je izrazil pripravljenost okrepiti strateško partnerstvo z Moskvo. »Ob soočanju z zapletenimi in še zdaleč ne enoznačnimi mednarodnimi razmerami smo pripravljeni okrepiti strateško sodelovanje z Rusijo, drug drugemu zagotoviti razvojne možnosti in biti globalni partnerji v korist ljudi naših držav,« je dejal.

Ker si Zahod prizadeva zmanjšati odvisnost od ruske nafte in plina, se je Putin sedaj ozrl na energetske trge v Aziji in pri tem izpostavil, da je Rusija postala ena vodilnih držav pri izvozu nafte na Kitajsko.

»Kljub neugodnemu zunanjemu okolju, nezakonitim sankcijam in neposrednemu izsiljevanju nekaterih zahodnih držav je Rusiji in Kitajski uspelo zagotoviti rekordno visoke stopnje rasti medsebojnega trgovanja,« je dejal. Če se bo takšna rast nadaljevala pa bosta državi po njegovem mnenju do leta 2024 dosegli cilj povečanja obsega medsebojne trgovine na 200 milijard dolarjev.

Prav tako je omenil trajnostni družbeni in gospodarski razvoj Kitajske pod vodstvom Xi Jinpinga ter mu zaželel obilico novih uspehov. Pričakuje tudi, da bo Xi spomladi prihodnje leto obiskal Moskvo.