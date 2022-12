Republikanci bodo 3. januarja po tesni zmagi na vmesnih volitvah 8. novembra prevzeli tesno večino v predstavniškem domu kongresa in s tem vodenje odborov, kar pomeni, da se je obdobje preiskav Trumpa končalo in se začenja obdobje preiskav sedanjega predsednika ZDA Joeja Bidna.

Odbor za preiskavo napada zaključuje svoje delo in se sam ukinja preden ga bodo ukinili republikanci, vendar pa je bilo sklepno poročilo na 845 straneh podano in bo šlo v zgodovino kot uraden zapis upora Trumpovih privržencev proti vladi, ker se bivši predsednik ni mogel sprijazniti z volilnim porazom.

»V luči skorajšnjega konca preiskave si odbor ne more več prizadevati za informacije, ki jih pokriva poziv,« je sporočil predsednik odbora demokrat Bennie Thompson. Trump, ki je poziv ignoriral in počakal, da ga ne bo mogoče uveljaviti, je sporočil, da je odbor poziv umaknil, ker je nedolžen.

Thompson in republikanska sopredsedujoča odboru Liz Cheney sta sicer ob izdaji poziva zapisala, da so od Trumpovih sodelavcev zbrali več kot dovolj dokazov, da je bivši predsednik režiral in vodil prizadevanja za spreobrnitev izida predsedniških volitev 2020.

Odbor je tudi priporočil pravosodnemu ministrstvu ZDA, naj sproži kazensko preiskavo Trumpa. Ta sicer že poteka, vodi pa jo posebni tožilec Jack Smith.

Odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev in med drugim davke, bo danes objavil Trumpove davčne napovedi za šest let od 2015 do 2020. To je omogočilo vrhovno sodišče ZDA, ki je zavrnilo Trumpovo pritožbo. Pričakovati je, da se bo potrdilo pisanje New York Timesa, da Trump, ki trdi, da je bogat, ne plačuje skoraj nič davkov, ker uspešno prikazuje izgubo.

Doslej je prišlo v javnost, da se je zvezna davkarija bala nadaljevati revizijo Trumpovih davkov v času, ko je bil predsednik. Ni pa prišlo na dan, da bi Trump kakorkoli osebno ali preko drugih vplival na davkarijo. Revizija se je začela šele leta 2019, ko so demokrati začeli spraševati o njej.

Odbor še vedno sproti objavlja prepise zaslišanj Trumpovih sodelavcev. Tako se je razvedelo, da je Trumpov šef kabineta Mark Meadows kuril dokumente v kaminu, Melania Trump se iz neznanega razloga ni želela tradicionalno srečati s prihajajočo prvo damo Jill Biden v Beli hiši ter, da ni zaupala Meadowsu.

Trumpov sin Donald Mlajši med drugim ni znal pojasniti kam je poniknilo 240 milijonov dolarjev, ki jih je Trump od privržencev zbral za politično kampanjo po porazu leta 2020.

Trump poraza ne priznava, kljub temu pa je privržence prepričal, da so mu še naprej nakazovali denar, kar bi morali biti porabljeno le namensko za potrebe njegove politične kampanje ali za kampanje kandidatov, ki jih podpira. Trump si je menda s tem denarjem plačeval dolgove in sprotne stroške.

Obenem je Donald Trump mlajši Meadowsu pošiljal elektronska sporočila z idejami kako očeta ohraniti na oblasti kljub porazu na volitvah. Med idejami je bilo vlaganje tožb, zavlačevanje s potrjevanjem rezultatov volitev po državah in celo oblikovanje seznamov lažnih elektorjev za Trumpa, ki bi vskočili, če bi bili izidi volitev res razveljavljeni.

Če nič od tega ne bi delovalo, je sin predlagal naj kongresni republikanci 6. januarja lani očeta kar ponovno ustoličijo za štiri leta. Mlajši Trump je med zaslišanje zanikal, da bi bil sam avtor takih idej, ampak jih je le posredoval Meadowsu.