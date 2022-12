Butasti lopovi

Letošnji letni pregled, pravzaprav jagodni izbor najbolj nenavadnih, celo bizarnih dogodkov, ki ste jih prebrali v tej rubriki, začenjamo s pregledom najbolj trapastih lopovov, kar jih Slovenija pozna. Pisali smo o Velenjčanu, ki je izgubil denarnico. Polno ponarejenih bankovcev. Nekdo je denarnico našel in tako so policisti prišli na sled ponarejevalcu. Spet drug neumnež je avto sicer uspešno ukradel, a je šel z njim tankat bencin in ga, kakopak, ni plačal. Pa so ga ujeli. Z ukradenim avtom in bencinom vred. Še en tepec pa je vlomil v objekt, ukradel nekaj robe, se odpeljal in – v avtu zaspal. Našli so ga, kdo drug kot policisti. In še en neumen in nespreten. Na gradbišču se je povzpel na žerjav, da bi z njega ukradel neke verige, In je – obvisel 30 metrov nad tlemi. Gasilci so ga rešili, policisti pa odpeljali.

Kaj vse kradejo

No, nekaterim lopovom pa celo uspe kaj ukrasti. Je pa to, kar kradejo, včasih res nenavadno. V iztekajočem se letu smo tako pisali o kraji štirih velikih bal sena, cele tone buč in številnih klobas. Nekdo je ukradel kar tono in pol hrušk viljamovk, spet drugi pa je namesto klobas ukradel kar material za njih. Iz hleva v Čučji vasi so ukradli živo telico. Večkrat smo poročali o izginotju ogromnih količin vina iz zidanic, a v teh primerih smo malce skeptični glede tega, ali gre res za tatvine ali pa zgolj za prekomerno pitje in izgubo spomina. Med nenavadne kraje spada tudi izginotje 29 metrov visokih lovorikovcev. No, tale kraja iz Vipavske doline pa zmaga. Tam sta dva tatiča z dvorišča želela ukrasti plastično vedro, visokotlačni čistilec in detergent. Občanka ju je presenetila in sta pobegnila, tako da zaenkrat ne bo nič z odprtjem ročne avtopralnice. Ko smo ravno v prometu – tudi letos je izginilo kar nekaj prometnih znakov in semaforjev. In sem ter tja kakšen električni pastir.

Cestne dogodivščine

Seveda ne moremo mimo vragolij, ki jih na naših cestah počnejo trapasti, pogosto tudi precej pijani vozniki. Tale bumbar je izkoristil vzpostavitev varnostnega pasu ob zastoju na avtocesti, divjal kar po njem mimo besnih voznikov in se na koncu policistom izgovoril, da hiti, ker ima bolnega otroka. Celo spremstvo so mu ponudili, na koncu pa ugotovili, da laže kot pes teče. Podoben dogodek se je zgodil le nekaj dni kasneje. Le da sta po reševalnem pasu sredi avtoceste tekla dva možakarja, spremstvo v obliki avta pa za njima. Da neumnost (ali pa res huda nuja) na cestah nima meja, pa je dokazal možakar, ki je ustavil na pospeševalnem pasu, odprl vrata, iz avta vzel kahlico, šel na drugo stran, odprl vrata, iz avta vzel otroka... No, Darsove nadzorne kamere so posnele tudi skupinico odraslih moških, ki je zaradi enake potrebe poskakala iz kombija sredi odstavnega pasu in šla, no, lulat. A res ne morete malo zdržat, no?

Ovire na cesti

Ja, lulajoči tipi so resne ovire na cesti, še večje pa speči. Ne verjamete? Gre že za malodane nov slovenski šport. Sredi ceste je tako zadremal možakar med Podnanosom in Razdrtim. Mimovozeči ga nikakor niso mogli zbuditi, to je uspelo šele policistom. Očitno poznajo prave prijeme. No, pa ta je bil vsaj v kombiju. V Luciji so naleteli na enega, ki se je ulegel kar na tla. Tudi ko so prišli policisti do njega, je še najprej mirno ležal sredi ceste. No, spet so prav prišli določeni prijemi... V Komendi pa so imeli pravo dramo. Policiste so domačini obvestili, da nekdo sredi ceste v avtu sedi mrtev. No, bil je mrtvo pijan. In se vpisal med komendške urbane legende.

Živalske prigode

Ne, ne moremo mimo zgod in prigod, ki jim našim gasilcem, policistom, reševalcem povzročajo živali. Izbor je bil težak. Ljubljanski gasilci in policisti so v Kosezah tako lovili kačo. Pa nenavadno. Pravega pitona! Gorski reševalci pa so bili poleti prave zvezde, saj so iz planin rešili psa, iz globeli nad Bohinjem pa kravo. Tam blizu so gasilci reševali konja. Tudi ta se je zataknil v globeli in so ga iz nje rešili z dvigalom. Na drugem koncu države so iz gnojne jame uspeli potegniti kravo. Številne živali pa so bile tudi nenavadne udeleženke v prometu. Poročali smo o račkah in labodih sredi ceste, pa tudi o kakšnem konju, biku, kravi... Zmagovalna pa prihaja iz Celja, tam se je prekucnil tovornjak s prašiči, ki so jih nato veselo lovili povsod okoli.