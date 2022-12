Kralji so še na sedmi tekmi v nizu dosegli najmanj točko. Alex Iafallo je za to prispeval po gol in podajo, vratar Pheonix Copley je zaustavil 23 strelov domačih, Viktor Arvidsson in Adrian Kempe pa sta bila uspešna v kazenskih strelih.

»Povedli smo že kmalu po začetku tekme ob igri z igralcem več. To nam je vlilo že dodatne energije in odtlej smo kontrolirali potek tekme. V drugi tretjini smo imeli precej napak, a smo vse popravili v tretji. Tekmeci so prežali na naše napake in jih tudi kaznovali,« je dejal trener kraljev Todd McLellan.

Za domače je tri točke z golom in podajama zmogel Cale Makar, po gol in podajo je vpisal Evan Rodrigues, dve asistenci pa Mikko Rantane. Avalanche so izgubili še drugič v nizu po seriji štirih zmag.

Kopitarjevo moštvo zdaj za dve točki na drugem mestu zaostaja za vodilno ekipo pacifiške skupine iz Las Vegasa, ki je s 50 točkami na čelu zahodnega dela lige skupaj z Dallas Stars. Slednji so zmagali v Minnesoti proti Wild s 4:1. Tyler Seguin je dosegel dva gola, dve točki z golom in podajo je za goste prispeval tudi Wyatt Johnston.

Dvoboj ruskih vratarjev je na Floridi dobil Andrej Vasiljevski, ki je ubranil 45 strelov v vratih Tampe Bay Lightning za zmago z 2:1 proti New York Rangers. Igorja Šesterkina (39 obramb) je v rednem delu premagal le Brayden Point, za goste je zadel Mika Zibanejad. Tekma se je končala po kazenskih strelih, v šesti izmenjavi je odločil Alex Killorn.

Alex DeBrincat je v Washingtonu izenačil proti koncu zadnje tretjine ter po minuti in 31 sekundah podaljška prinesel zmago s 4:3 ekipi Ottawa Senators. Prav tak je bil končni izid in razplet tekme med ekipama San Jose Sharks in Philadelphia Flyers. Tudi slednji so zmagali v gosteh, po minuti in 10 sekundah dodatka je bil mož odločitve Tony DeAngelo.