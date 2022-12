Intervju je bil zelo dinamičen in se je hitro razvil v polemiko z domnevno zmotnimi stališči, pogledi in navedbami. In se je nepričakovano predčasno končal. »Ker imam res obveznosti,« se je poslovil premier.

Vseeno je povedal, da je »Danijel Bešič Loredan edini zdravnik, ki pozna sistem in si je upal napovedati vojno sistemski korupciji, ki je vsesplošna. Zato ima ne samo moje zaupanje, ampak tudi neizmerno občudovanje.« Svoje delo odlično opravlja tudi pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je sodstvu sporočila, da njegov kandidat za predsednika vrhovnega sodišča nima koalicijske podpore. »Razkuri me, ko moji politični sodelavci prihajajo do mene z vprašanji, ki jih lahko rešijo sami, saj se s tem samoomejujejo, omejujejo svojo osebno rast in opolnomočenost,« je povedal. In potrdil, da so se gmotne razmere poslabšale, ter napovedal, da njihovega izboljšanja še ne bo hitro na vidiku: »Ne zaradi tega, ker bi bil to slovenski fenomen, ampak zato, ker živimo v takem svetu. Po pandemiji in po agresiji je to svet, v katerem moramo živeti! Žal.«

Predlagamo, da tega pogovora ne spregledate.