Uteha v lubenicah

Mariborsko okrožno sodišče je tudi v ponovljenem sojenju zavrnilo zahtevek za plačilo dodatnih 611.000 evrov odškodnine nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju, ki je državo tožil zaradi številnih sodnih postopkov. Trdil je, da je žrtev političnega pregona in da so bili postopki, v katerih se je znašel, zrežirani, pri čemer da so mu bile kršene številne pravice. Odškodnino je zahteval zaradi duševnih bolečin zaradi številnih postopkov, nezakonitih obsodb, medijske izpostavljenosti in tudi zaradi povrnitve izgubljenega dohodka.