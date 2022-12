Najuspešnejša do zdaj na novoletni turneji v smučarskem teku, ki je bila prvič na sporedu v sezoni 2006/07, sta bila Poljakinja Justyna Kowalczyk in Švicar Dario Cologna, oba sta zmagala po štirikrat, na drugem mestu je s tremi zmagami Norvežanka Therese Johaug. Od aktivnih tekačev in tekačic sta po dvakrat slavila zmago Norvežana Johannes Hoesflot Klaebo, ki bo branil lanskoletno lovoriko in je tudi prvi favorit za letošnjo zmago, in Heidi Weng, ki ji letos ne gre vse po načrtih, saj je trenutno na 15. mestu skupnega seštevka svetovnega pokala. V vsakem primeru bomo letos dobili novo zmagovalko, kajti Rusinja Natalija Neprjajeva zaradi mednarodnih sankcij ne nastopa na tekmah svetovnega pokala.

Z najboljšo slovensko končno uvrstitvijo se na novoletni turneji lahko pohvali Petra Majdič, ki je leta 2010 zaostala le za Kowalczykovo, leto pred tem pa je bila tretja. Edina, ki je lani prišla na vrh slovitega vzpona na Alpe Cermis, je bila Anamarija Lampič, ki je turnejo končala na dvanajstem mestu. Lampičeva v letošnji sezoni navdušuje v biatlonu, tako da bosta njeno vlogo skušali prevzeti Urevčeva in Mandeljčeva. Prva predvsem v sprinterskih tekmah, na zadnji, v Davosu, je bila sedma, druga pa na daljših preizkušnjah, saj je bila prav tako v Davosu na 20-kilometrski razdalji 21., kar je njena do zdaj najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

»Tekma v Davosu je bila samo dokaz, da sem sposobna priti med prvih 30 in da se splača vztrajati. Samo upam lahko, da bo šlo tako naprej, da bo zdravje in potem bodo tudi rezultati,« je želja 23-letne Anje Mandeljc, s še višjimi cilji pa bo že prvo preizkušnjo Tour de Ski začela Eva Urevc: »Po sprintu v Davosu je bilo nekaj grenkega priokusa, saj mi je le osem stotink sekunde manjkalo do finalnega nastopa. Grem iz tekmo v tekmo, na vsaki želim dati svoj maksimum. Dobro je, da se turneja začne s sprintom.« V svetovnem pokalu je Urevčeva trenutno na 27. mestu z 244 točkami, Mandeljčeva je 63. z 90. Omeniti kaže, da v letošnji sezoni točke dobi najboljša petdeseterica in ne več le trideseterica kot do zdaj.

Nekoliko manjša pričakovanja so v slovenskem moškem taboru. V svetovnem pokalu je trenutno najvišje uvrščen Šimenc, ki je do njih prišel na vseh treh letošnjih sprintih. S 36 točkami je na 115. mestu, njegova najvišja uvrstitev pa je 33. mesto v Davosu. Dvakrat je do točk prišel tudi Črv, ki jih ima skupaj 18 in je na 125. mestu, do treh točk pa je prišel še Anže Gros. »Osrednja cilja na novoletni turneji sta sprinta, veseli pa me, da vsi napredujejo tudi na razdalji. V skupnem seštevku nimamo kakšnega posebnega cilja. Zgodi se lahko marsikaj,« je pred odhodom v Švico dejal Ola Vigen Hattestad, glavni trener slovenske tekaške reprezentance.

Po sobotnem sprintu bo v Val Müstairju na novega leta dan še tekma na razdalji, novoletna turneja pa se bo nadaljevala 3. in 4. januarja v nemškem Oberstdorfu ter končala med 6. in 8. januarjem v italijanski dolini Fiemme z vzponom na Alpe Cermis v zadnji etapi.