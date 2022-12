Te dni so hrvaški policisti na dveh lokacijah v bližini prestolnice, približno trideset kilometrov narazen, zasegli skoraj sto dvajset kilogramov kokaina izjemne kakovosti. Po pisanju hrvaških medijev je bila droga skrita v kovinskih sodih, zakopanih pod zemljo. V začetku novembra so najprej naleteli na štiri kilograme, po kriminalistični preiskavi so jih čez nekaj dni zasegli dodatnih dvajset, naknadno pa še 95 kilogramov. Skupno torej 119 kilogramov. Že v prvi akciji so aretirali 57-letnega Makedonca in njegove tri pomočnike, ki so v Zagrebu prodajali kokain. Makedonski državljan je vse odtlej v priporu. Za časnik Jutarnji list ga je njegov najemodajalec opisal kot ljubeznivega, ki da z nobenim svojim dejanjem pri njem ni vzbudil sumov o čem zločinskem.

Delali po njegovem nareku

V nadaljnji kriminalistični preiskavi so se na podlagi odredbe sodišča osredotočili na morebitna dodatna skrivališča osumljenca, med hišnimi preiskavami pa odkrili večje količine droge. Preiskava je še pokazala, da je državljan Severne Makedonije ostale tri povezal v skupno »akcijo« nabave, prevoza in preprodaje droge. 57-letnik je večje količine nabavljenega kokaina hranil na vnaprej določenih naslovih, ostali pa so skrbeli za nemoten transport, prodajo in vse drugo, kar jim je »šef« naročil. Pomočniki so bili 26-letni državljan Severne Makedonije, 47-letna državljanka Severne Makedonije in Bolgarije ter 32-letna državljanka Hrvaške. V hišnih preiskavah je policija zasegla več kosov orožja, skoraj 190.000 evrov gotovine, strelivo, bančne kartice in mobilne telefone. Osumljeni so storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili v hudodelski združbi.

Vsako leto več zasegov

Pri naših južnih sosedih vsakih nekaj mesecev poročajo o novem zasegu ogromnih količin droge. Lani so kriminalisti v dveh akcijah zasegli neverjetnih 220 kilogramov heroina in 62 kilogramov kokaina. Prvega so tihotapci skrili v svinčene zabojnike na ladji, drugega pa v kovinske škatle, ki so jih z močnim magnetom in vijaki pritrdili na zunanjo stran 220 metrov dolge in 30 metrov široke ladje. Drogo so odkrili v hrvaškem pristanišču Ploče, ki je zadnja leta priljubljena destinacija plovil iz Južne Amerike. Sredi novembra pa smo pisali o malce drugačni zgodbi, povezani z drogo. Balkanskemu narkokartelu, znanemu po brutalnih likvidacijah, je spomladi na Hrvaškem nekdo iz skladišča v Zagrebu ukradel 200 kilogramov kokaina. Smrtnih žrtev zaradi nespametne kraje naj doslej ne bi bilo, so pa eno osebo ugrabili in pretepli, a jo pustili živeti. Večjega dela droge menda še niso našli, policija pa naj bi zelo dobro vedela, kdo je kradel komu.