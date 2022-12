Hitenje se ne splača

Slikanje v dvoje je kot intimno potovanje skozi vse pasti ljubezni. Partnerja drug drugemu nastavljata ogledalo, kar praviloma pomaga k rasti osebnosti in (slikarskih) spretnosti, lahko pa se konča s sporom in čustvenim izpraznjenjem. Ko v vse skupaj poseže še ideologija digitalnega fevdalizma, so posledice tragične: izguba individualne poteze in procesa učenja zavoljo komercializacije in zahtev galerije ter trga.